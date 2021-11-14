Сборная России проиграла Хорватии и не попала напрямую на чемпионат мира. Что говорили после матча футболисты и тренер? Точно ничего позитивного.

Карпин: «С удовольствием заменил бы Кудряшова»

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Главный тренер объяснил, что именно не получилось у национальной команды, рассказал о влиянии дождя на игру и автоголе Федора Кудряшова.

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«Главное, что не получилось, – это игра с мячом. Хотя говорили много про психологию, но у многих футболистов не было желания мяч получать. Соответственно, без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Это раз. Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет. Что-то все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной. Это и не получилось – у команды не было передышки с мячом. И не потому, что Хорватия нас прессинговала в каком-то сумасшедшем ритме. Для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться.

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Понятно, что все расстроены. По поводу поля – как можно ожидать? Мы же не понимали, какой дождь будет. Он лил весь первый тайм, в перерыве, видимо, еще больше лило, поэтому поле превратилось в лужу в какой-то промежуток времени. Но говорить про то, что поле нам помешало сыграть лучше, – я бы тоже этого не делал. Вчера говорили и сегодня уже говорили: Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы ей позволили. Ровно так и наоборот. Если мы все позволяли, то они играли хорошо, если бы мы не позволяли, так бы хорошо они не играли.

Надо было атаковать с первых минут, можно было, вернее, или нужно было атаковать. А не на последних минутах, когда Кудряшов получил травму. Сказать, что будь у нас еще один игрок вместо Кудряшова, мы бы как-то по-другому сыграли эти последние минуты – думаю, что вряд ли. С удовольствием его заменил бы, да, если бы у нас еще была шестая замена. Мы уже пять замен сделали.

Как себя чувствует Федор? Естественно, расстроен. Мы все его поддержали, понятно. Могло случиться с каждым, любому игроку могло попасть в плечо, в голову, в колено – куда угодно», – сказал Карпин.

Дивеев: «Не самое обидное поражение в карьере»

Игорь Дивеев, сборная России Фото: Getty Images

Защитник национальной команды Игорь Дивеев не считает поражение самым обидным в карьере. Игрок отметил, что он не увидел, как Кудряшов забил в свои ворота.

«Нет, это не самое обидное поражение в моей карьере. Да, обидно проиграли, но будем готовиться дальше. Сегодня мы не наиграли на победу точно. Какие эмоции сейчас? Никаких. Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось, но мы играли на победу. Пропущенный гол? Не помню. Подача была. А кто, как – не видел. С Хорватией мы не очень играли, могли гораздо лучше играть. Тренировались контролировать мяч, но не получалось», – объяснил Дивеев.

Джикия: «Вынуждены были обороняться»

Георгий Джикия, сборная России Фото: Getty Images

Капитан сборной призвал не винить в провале конкретных игроков и рассказал, в чем были ошибки россиян.

«Обидное поражение, расстроились. Гол пропустили все вместе. Не надо акцент делать на фамилиях. Это наша общая вина. Нам всем непросто. Мы все вместе проиграли эту игру. В раздевалке молчание, плохое настроение.

Дождь – дело понятное. Но хорваты агрессивно начали игру, мы это предполагали. Мы были вынуждены обороняться. Были ошибки с выходом из обороны, плохо начинали атаки, соперник действовал агрессивно. Согласен с Карпиным, что мы мало владели мячом», – резюмировал Джикия.

Дюков: «Думаю, Карпин продолжит работу не только в стыках»

Президент РФС Александр Дюков Фото: Getty Images

Глава РФС высоко оценил сборную России, но признал, что виновата потеря концентрации. Дюков планирует встретиться с главным тренером и обсудить дальнейшее сотрудничество – возможно, и после стыковых матчей.

«Не говорил бы о невезении. Только в одном конкретном моменте. Нам везло на ранних отрезках игры. Потеря концентрации? Ей предшествовала травма Федора Кудряшова. Обидное поражение. Хорватия владела преимуществом. Создавала моменты. У нас не было контригры, сдерживать давление было сложно. Но 80 минут справлялись. К самоотдаче, организации обороны вопросов нет. Но хотелось бы – и ребятам тоже – играть в футбол самим, а не только препятствовать сопернику. Федора поддержала вся команда. Все понимают: это футбол, в таком положении может оказаться каждый. Да, сложный момент – скорее всего, потеря концентрации. Но перед самым моментом он получил травму. Она повлияла.

Пока не выполнили задачу, но в непростой группе заняли второе место. Были в 10 минутах от первого. От первого места нас отделило одно очко. Можно признать удовлетворительным выступление сборной на данном этапе. В ближайшее время подведем итоги, подведем итоги вместе. Обсудим будущее. Думаю, он продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах. Все соперники в стыках будут непростыми. Но мы пока не знаем участников плей-офф», – сказал Дюков

Златко Далич: «Автогол – везение. Но России везло до гола»

Златко Далич Фото: Getty Images

Коуч хорватов считает логичной победу над Россией. Далич уверен, что команде Карпина везло до автогола, а в эпизоде со срезкой Кудряшова повезло уже балканцам.

«Хорватия доминировала весь матч, мы создали много моментов, классно играли. Самое важное, что мы ни секунды не нервничали, не сомневались в себе. Мы убедились, что главный тренер российской сборной старался играть агрессивно, выпустил Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы были к этому готовы и хорошо ответили. Поле и погода создали нам проблемы, но мы играли очень достойно и дожали. Автогол – это везение. Но тут такой момент: вам везло до гола, а в голевом эпизоде повезло нам. Вот и все», – подытожил Далич.

Депутат Госдумы Свищев: «Карпин – красавчик»

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин дал надежду болельщикам, несмотря на поражение.

«Сегодня за нашу сборную не было стыдно, ребята полностью отдавали свои силы, не хватило всего чуть-чуть. Сейчас нам надо поддержать команду, поддержать Кудряшова. Ему сейчас тяжелее всех, это точно. Да, он совершил роковую ошибку, но теперь уже ничего не вернуть. Карпин? Он красавчик, бесспорно. Тренер не боится экспериментировать над новыми связками, доверяет молодежи и это оправдывает риски. Нужно поддержать нашего главного тренера и верить в победу в стыковых матчах. Сборная становится лучше после каждого матча, это действительно видно. Поэтому надежда есть, будем наблюдать с огромным интересом», – не падает духом Свищев.

Тарасова: «Футбола в России просто нет»

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

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«Это поражение в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет. Шансы выйти на чемпионат мира? Можно подумать, они у нас когда-то были. Да и откуда им взяться, если в нашей стране нет ни детского футбола, ни юношеского, ни молодежного. Хороший результат из ниоткуда не появляется, если вы не знали», – заявила Тарасова.

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