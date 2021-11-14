15-летний Энес Сали стал самым молодым футболистом европейской сборной, который сыграл в официальном матче.

В матче сборной Румынии против Лихтенштейна (2:0) полузащитник вышел на поле на 82-й минуте, заменив Андрея Ивана, и побил рекорд Мартина Эдегора. Норвежец дебютировал за сборную Норвегии в квалификационной игре Евро-2016 в 15 лет и 301 день, а Сали сделал это на 37 дней раньше.

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Энес Сали вошел в историю румынского футбола и до этого матча. Румынский игрок стал самым молодым бомбардиром высшего дивизиона страны. Сали провел только восемь матчей за «Фарул» и во всех выходил на замену, но уже успел вонзить шикарный голище «Клинчени». Сали получил мяч на своей половине поля, после чего обошел четырех соперников и аккуратно переиграл вратаря, а праздновать побежал с главным тренером Георге Хаджи.

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Обычно такие голы сразу становятся поводом сравнить футболиста с Лионелем Месси, но Сали – особенный случай. Он уже тренировался с Лео, когда ездил в «Барселону». Сали родился в Торонто, и скауты Барселоны, которые активно работают в Канаде, заметили его перфы за «Вудбридж Страйкерс» еще в 2015 году. Всего в девять лет Энес и еще два румынских игрока отправились в Каталонию на стажировку. Сали поразил тренеров академии дриблингом, скоростью и способностью читать игру – он намного превосходил сверстников. «Месси, Неймар и Андрес Иньеста многому меня научили. Они сказали мне доверять себе», – вспоминал Сали.

«Барселона» намеревалась подписать одаренного румына, но столкнулась с юридическими и бюрократическими трудностями при подаче заявки из-за его юного возраста янгстера, поскольку в ФИФА действуют ограничения на трансферы несовершеннолетних. Договориться пытались три года, но семья игрока потеряла терпение. Им был нужен новый путь, и именно тогда в дело вступил Георге Хаджи.

Отец Сали, Энги, родился в графстве Констанца, как и величайший румынский игрок всех времен. В детстве Энги жил недалеко от городского стадиона и был свидетелем того, как молодой Хаджи играет за местный клуб. Сали-старший уехал из Румынии в Канаду после свадьбы, но продолжал следить за проектом Хаджи, который сделал «Вииторул» регулярным участником еврокубков и привел к первому национальному титулу. А теперь его сына пригласили присоединиться к системе клуба.

Энес Сали и Георге Хаджи Фото: Other Agency

Семья Сали не собиралась возвращаться в Румынию, но футбольная возможность все изменила. Энги вернулся в Констанцу с Энесом в 2019 году, и вскоре молодой человек зарекомендовал себя как один из самых ярких талантов в академии клуба. Летом «Вииторул» объединили с «Фарулом» из Констанцы, Хаджи, который занимает в клубе пост владельца и главного тренера одновременно, пригласил Сали присоединиться к первой команде.

И Хаджи, и Сали вряд ли могли представить, что менее чем через два месяца Энес наденет футболку взрослой национальной сборной. «Энес – очень многообещающий игрок. Ни один юноша такого уровня не появлялся в румынском футболе со времен Георге Хаджи», – сказал помощник тренера сборной Румынии Николае Дика после объявления состава на ноябрьские матчи. Хаджи согласен: «Вызывать его не рано, и он уже обогнал меня. Я дошел до сборной только в 18 лет, а Энесу даже нет 16. Он серьезный парень, заслуживающий доверия».

История Сали звучит романтично, но в решении позволить футболисту дебютировать за сборную есть и циничный подтекст. Румыния хотела поскорее заиграть Сали и предотвратить его выбор в пользу других стран. Сали родился и вырос в Канаде и мог бы выступать за эту команду. Кроме того, он турок по происхождению. У Энеса нет турецкого гражданства, он вряд ли получить его станет большой проблемой, если игрока захочет видеть лично специалист в молодежном футболе Штефан Кунц.

Энес Сали Фото: Getty Images

Отец Сали намекнул, что Румыния будет предпочтительным вариантом для его сына после того, как Энеса вызвали в команду до 17 лет в начале 2021 года, но не закрыл дверь и для других вариантов. Румынская футбольная ассоциация, надеется исключить остальные варианты. В организации разочарованы, что упустили новую звезду сборной Германии Карима Адейеми, который имел право представлять страну благодаря румынской матери. Из Румынии также с грустью наблюдают, как теннисистки Эмма Радукану и Бьянка Андрееску классно выступают под флагами Британии и Канады.

Пока делать выводы о Сали совсем рано. Восемь отведенных минут в матче с Лихтенштейном он использовал максимально продуктивно: всего шесть раз коснулся мяча, зато успел пробить в створ, отдать две точные передачи и заработать оценку 6,3.

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