Сборная Португалии провалилась в домашнем матче квалификации ЧМ-2022 против Сербии и не получила прямую путевку в Катар.

Игра в Лиссабоне закончилась для команды Фернанду Сантуша поражением со счетом 1:2. Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте: Ренату Саншиш забил за Португалию в официальном матче впервые после Евро-2016.

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Но сборная Сербии усилиями Саши Лукича и Душана Тадича отыгралась еще до перерыва. За 25 секунд до конца основного времени Александар Митрович вколотил победный гол. Португалия проиграла в домашнем матче квалификации ЧМ лишь во 2-й раз из 40 за последние 28 лет. Последнее поражение случилось 10 сентября 2008-го – тогда в Лиссабоне проиграли Дании со счетом 2:3.

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Командная неудача совпала с личным фиаско Криштиану Роналду: форвард впервые в карьере ни разу не пробил в створ в матче квалификации ЧМ. И именно его гола не хватило португальцам для прямого выхода на ЧМ-2022. Правда, не в домашнем матче против Сербии – а на выезде, в Белграде.

Что случилось в Сербии?

28 марта португальцы мощно начали гостевой матч с балканцами – команда Фернанду Сантуша повела со счетом 2:0 уже к 36-й минуте, дубль оформил Диогу Жота. Но сначала Александар Митрович, а за ним и Филип Костич вернули Сербию в игру за 15 минут со старта второго тайма.

Но главный эпизод произошел на последней компенсированной минуте: защитник сборной Сербии Стефан Митрович выбил мяч из пустых ворот после удара Криштиану Роналду.

Правда, перед этим мяч успел полностью пересечь линию – о чем свидетельствовали многочисленные повторы и стоп-кадры. Жаль только, что в играх отборочного этапа ЧМ не применяется ВАР, а самостоятельно судьи не увидели, что мяч полностью побывал в воротах. Помочь главному страйкеру португальцев было некому.

Криш бился в истерике и пытался доказать бригаде арбитров, что они только что отменили чистый гол. Старания форварда обернулись только желтой карточкой. Уходя с поля, Роналду в сердцах выбросил капитанскую повязку – и этот эпизод еще долго волновал сердца болельщиков и медиа.

Тренер португальцев Фернанду Сантуш рассказывал, что после игры арбитр Дэнни Маккели подошел к нему и принес извинения за ошибку. Правда, было уже поздно. А после домашнего поражения от сербов и упущенной прямой путевки в Катар цена судейского фэйла резко возросла.

Кстати, брошенная Кришем капитанская команда была продана на аукционе за внушительную сумму. Вырученные средства пошли на лечение шестимесячного ребенка в Сербии.

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