Сборная Германии без особенных проблем разобралась с Арменией в заключительном матче квалификации ЧМ-2022.

Игра в Ереване закончилась со счетом 4:1 в пользу команды Ханси Флика. Для Германии эта победа стала девятой в 10 матчах отбора, разница мячей – 36:4. Статистика под руководством Флика впечатляет еще больше: 7 побед из семи с общим счетом 31:2.

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Но самый яркий хайлайт случился уже после финального свистка. На поле «Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна» прорвался юный болельщик. Он увернулся от стюардов, подбежал к вратарю сборной Германии Марку-Андре Тер Стегену и хотел его обнять.

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Марк-Андре Тер Стеген заступился за болельщика Фото: Other Agency

Правда, в этот момент стюард все-таки догнал парня и на глазах у удивленного Тер Стегена жестоко повалил на газон.

Марк-Андре Тер Стеген заступился за болельщика Фото: Other Agency

Шокированный Тер Стеген вмешался и успокоил стюарда. После этого фаната вывели с поля.

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