Сборная Португалии драматично лишилась прямой путевки на ЧМ-2022 в заключительном матче квалификации – в Лиссабоне команда Фернанду Сантуша проиграла Сербии со счетом 1:2.

Решающий мяч был забит за 25 секунд до конца основного времени. Это первое домашнее поражение португальцев в квалификации ЧМ за 13 лет. Теперь право на поездку в Катар придется добывать через стыковые матчи.

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Одним из главных неудачников матча в Лиссабоне стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. В игре против Сербии он мог оформить 800-й гол в карьере – не хватало всего двух мячей. Но вместо этого форвард установил унизительный антирекорд: впервые в карьере Криш ни разу не пробил в створ в матче квалификации ЧМ.

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Итоговый результат сильно расстроил Роналду – сразу после финального свистка он сел на газон и не смог сдержать слез.

Кажется, у Криша были претензии к главному тренеру португальцев Фернанду Сантушу: в кадр попал фрагмент эмоционального диалога форварда с коучем. Сантуш подошел к Роналду для рукопожатия – тот в ответ показал тренеру указательный палец, всплеснул руками и экспрессивно выразил недовольство.

На пресс-конференции после матча Сантуш раскрыл детали диалога с футболистом: оказывается, дело не в личной неприязни к тренеру и не в недовольстве тактикой.

«Роналду говорил, что в матче в Сербии он забил на последней минуте, но гол не засчитали. Все нормально, он был раздражен. После игры никто не будет объяснять, что произошло или не произошло», – приводит слова Сантуша A Bola.

Сам Криш также высказался о поражении от Сербов – он опубликовал духоподъемный пост в инстаграме.

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой только самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Вчерашний поражение было тяжелым, но не настолько, чтобы сбить нас с пути. Цель присутствия на чемпионате мира-2022 по-прежнему актуальна – мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия стремится в Катар», – написал Роналду.

Прямой путевки на ЧМ-2022 Кришу и компании стоило даже не поражение в Лиссабоне, а скандальный эпизод из матча Сербия – Португалия в Белграде. Роналду тогда серьезно обидели.

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Источники: TNT Sports Brasil, A Bola, инстаграм Криштиану Роналду

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