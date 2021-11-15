Сборная России сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина (если он останется на посту) точно будет в числе сеяных. А вот подтвержденные претенденты на три оставшиеся путевки от УЕФА.
Португалия
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Криштиану Роналду после поражения в матче Португалия – Сербия
Фото: Getty Images
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин: «Не уверен, что смогу подготовить команду к стыкам»
Криштиану Роналду и Ко спокойно думали о Катаре до 90-й минуты домашнего матча последнего тура против Сербии, которая Митрович подарил «селесау» беспокойную весну.
Шотландия
Эндрю Робертсон
Фото: Getty Images
Шотландцы неудачно начали отбор: 2 ничьи и поражение в 4 турах. Но дальше – серия из 6 побед, которая принесли именно британцам 2-е место в группе F.
Италия
Сборная Италии
Фото: Getty Images
«Скуадру» продолжает штормить. За унизительным непопаданием в Россию-2018 последовал ренессанс и триумф на Евро-2020. А после – снова пике и 4 ничьи в 5 решающих турах. Команда Манчини дважды не справилась со Швейцарией, а 15 ноября сгоняла по нулям в Белфасте. Италия рискует во второй раз подряд пропустить ЧМ.
Россия
Георгий Джикия и Дмитрий Чистяков после матча Хорватия – Россия
Фото: Getty Images
Команда Станислава Черчесова на полпути стала командой Валерия Карпина, ее игра была такой же нестабильной, хотя в большинстве матчей и этого хватило для побед. Увы, в последнем туре в Хорватии российскую сборную устраивала ничья – для нее это всегда приговор.
Швеция
Златан Ибрагимович в матче Испания – Швеция
Фото: Imago
Скандинавы (то с Иброй, то без) стали фаворитами группы В после домашней победы над Испанией, но за триумфом последовали поражения в Греции и Грузии. Итог: в Севилье шведы уже были обязаны побеждать – не вышло даже ничьей.
Польша
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Поляки сыграли так, как от них ожидали: Англию не сильно напрягли, остальным спуску не дали – домашнее поражение от Венгрии в последнем туре уже ничего меняло.
Уэльс
Аарон Рэмзи
Фото: Getty Images
Валлийцы в среду могут лишиться второго места в группе Е, но и в этом случае им гарантированы стыки благодаря победе в группе Лиги наций.
Чехия
Сборная Чехии
Фото: Getty Images
Как раз четвертьфиналисты Евро-2020 могут сбросить Уэльс со второй строчки, а даже если не получится – стыковые матчи им тоже обеспечены благодаря Лиге наций.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии
Фото: Getty Images
Македонцы обошли в упорной гонке за второе место Румынию. Помогла во многом сенсационная мартовская победа в Германии (остальные 9 матчей немцы выиграли).
Австрия
Марсель Забитцер и Марко Арнаутович
Фото: Getty Images
Австрийцы финишировали лишь четвертыми в группе F, пропустив не только мощную Данию, но и Шотландию с Израилем. Однако успешное выступление в Лиге наций (победа в группе 1 Лиги В) подарила им еще один шанс на поездку в Катар.
- Оставшиеся места в стыках разыграют 16 ноября Финляндия и Украина в группе D, Нидерланды, Турция и Норвегия в группе G.
- Стыковой турнир ЧМ-2022 отличается от стыковых раундов предыдущих лет. Подробности тут.
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