Сборная России сыграет в стыковых матчах ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина (если он останется на посту) точно будет в числе сеяных. А вот подтвержденные претенденты на три оставшиеся путевки от УЕФА.

Португалия

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Криштиану Роналду после поражения в матче Португалия – Сербия Фото: Getty Images

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин: «Не уверен, что смогу подготовить команду к стыкам» 4 ЧАСА НАЗАД

Криштиану Роналду и Ко спокойно думали о Катаре до 90-й минуты домашнего матча последнего тура против Сербии, которая Митрович подарил «селесау» беспокойную весну.

Шотландия

Эндрю Робертсон Фото: Getty Images

Шотландцы неудачно начали отбор: 2 ничьи и поражение в 4 турах. Но дальше – серия из 6 побед, которая принесли именно британцам 2-е место в группе F.

Италия

Сборная Италии Фото: Getty Images

«Скуадру» продолжает штормить. За унизительным непопаданием в Россию-2018 последовал ренессанс и триумф на Евро-2020. А после – снова пике и 4 ничьи в 5 решающих турах. Команда Манчини дважды не справилась со Швейцарией, а 15 ноября сгоняла по нулям в Белфасте. Италия рискует во второй раз подряд пропустить ЧМ.

Россия

Георгий Джикия и Дмитрий Чистяков после матча Хорватия – Россия Фото: Getty Images

Команда Станислава Черчесова на полпути стала командой Валерия Карпина, ее игра была такой же нестабильной, хотя в большинстве матчей и этого хватило для побед. Увы, в последнем туре в Хорватии российскую сборную устраивала ничья – для нее это всегда приговор.

Швеция

Златан Ибрагимович в матче Испания – Швеция Фото: Imago

Скандинавы (то с Иброй, то без) стали фаворитами группы В после домашней победы над Испанией, но за триумфом последовали поражения в Греции и Грузии. Итог: в Севилье шведы уже были обязаны побеждать – не вышло даже ничьей.

Польша

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Поляки сыграли так, как от них ожидали: Англию не сильно напрягли, остальным спуску не дали – домашнее поражение от Венгрии в последнем туре уже ничего меняло.

Уэльс

Аарон Рэмзи Фото: Getty Images

Валлийцы в среду могут лишиться второго места в группе Е, но и в этом случае им гарантированы стыки благодаря победе в группе Лиги наций.

Чехия

Сборная Чехии Фото: Getty Images

Как раз четвертьфиналисты Евро-2020 могут сбросить Уэльс со второй строчки, а даже если не получится – стыковые матчи им тоже обеспечены благодаря Лиге наций.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии Фото: Getty Images

Македонцы обошли в упорной гонке за второе место Румынию. Помогла во многом сенсационная мартовская победа в Германии (остальные 9 матчей немцы выиграли).

Австрия

Марсель Забитцер и Марко Арнаутович Фото: Getty Images

Австрийцы финишировали лишь четвертыми в группе F, пропустив не только мощную Данию, но и Шотландию с Израилем. Однако успешное выступление в Лиге наций (победа в группе 1 Лиги В) подарила им еще один шанс на поездку в Катар.

Оставшиеся места в стыках разыграют 16 ноября Финляндия и Украина в группе D, Нидерланды, Турция и Норвегия в группе G.

Стыковой турнир ЧМ-2022 отличается от стыковых раундов предыдущих лет. Подробности тут.

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