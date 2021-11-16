Сборная Украины одержала всего одну победу в шести играх квалификации ЧМ-2022 после исторического успеха на Евро-2020, где команда впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Правда, поражений в это время тоже не случилось, поэтому команда Александра Петракова продолжает борьбу за попадание в стыковые матчи. Разбираемся, что нужно украинской команде для сохранения шансов на поездку в Катар.

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Домашняя ничья Украины в октябрьском матче с Боснией и победа Финляндии в Сараево 13 ноября сбросили четвертьфиналистов Евро-2020 на третью строчку группы D. Для возвращения в зону стыковых матчей должно сойтись сразу несколько сценариев.

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Сборная Украины: Николай Шапаренко и Виталий Миколенко Фото: Getty Images

Победа Украины над Боснией в гостях

Первый и наиболее важный пункт в плане борьбы за стыки ЧМ-2022. Украинцев не устроит даже ничья – в этом случае они наберут 10 очков. Тогда как в активе идущей на втором месте Финляндии прямо сейчас 11 баллов.

Задача победить в Сараево для команды Александра Петракова не выглядит невыполнимой. В квалификации ЧМ-2022 боснийцы пока ни разу не побеждали дома: поражения от Франции и Финляндии и ничья с Казахстаном.

Победа Франции в Хельсинки

Правда, даже в случае победы над Боснией судьба путевки в стыки не находится в руках украинцев. Команде Петракова остается надеяться, что лишенная турнирной мотивации Франция, которая отобралась на ЧМ-2022 с первого места, обыграет Финляндию в гостях.

В этом случае Украина обойдет Суоми по очкам (12 против 11) и гарантирует себе второе место квартета D. А вместе с ним и право на стыковые матчи.

Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

А если Финляндия и Франция сыграют вничью?

В случае победы команды Петракова в Сараево и ничьей в Хельсинки сборные Украины и Финляндии наберут по 12 очков. Равенство баллов выведет на первый план разницу мячей. Если и они будут одинаковы, то будут учитываться результаты очных матчей с учетом голов на выезде.

Перед заключительным матчем квалификации у сборной Украины 9 забитых и 8 пропущенных мячей. Разница голов сборной Финляндии – 10:8. Поэтому для украинцев важно забить Боснии как можно больше и (сюрприз) пропустить как можно меньше. А в идеале – сыграть на ноль.

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