Сборная Италии допустила роковую осечку в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 – нулевая ничья с Северной Ирландией в Белфасте лишила команду Роберто Манчини первого места группы С и прямой путевки в Катар.

«Адзурри» уверенно начали отбор на ЧМ: в марте одержали 3 победы над Северной Ирландией, Болгарией и Литвой с общим счетом 6:0. Но после триумфа на Евро-2020 что-то сломалось: сборная Италии выиграла лишь один матч квалификации из пяти – дома разгромили Литву со счетом 5:0. Остальные игры завершились вничью.

Ad

Стыки замаячили итальянцам после 1:1 со Швейцарией в Риме: команды сравнялись по очкам, и теперь на первый план выходила разница мячей. Для этого команде Мурата Якина нужно было побеждать как можно крупнее, что она и сделала – разгромила дома Болгарию со счетом 4:0. Но Италия сама исключила себя из борьбы за первое место, сыграв вничью со сборной Северной Ирландии.

Чемпионат России Жирков рассказал, как и за что послал матом Манчини 14/10/2021 В 17:08

Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи и Джанлуиджи Доннарумма, Северная Ирландия – Италия, квалификация ЧМ-2022 Фото: Getty Images

Матчи в Белфасте – настоящее испытание для итальянцев: уже 4 матча без побед над Северной Ирландией (3 ничьих и поражение). Безвыигрышная серия хуже только со сборной Швеции – «адзурри» не побеждают скандинавов на выезде уже на протяжении 8 матчей.

Судя по тому, как складывалась игра, у Италии не было никаких шансов получить путевку в Катар: несмотря на показатель владения мячом больше 70%, команда Роберто Манчини играла в атаке слишком стерильно и создала лишь один явный голевой момент.

Немотивированные хозяева были даже ближе к тому, чтобы открыть счет: в одном из эпизодов ветеран обороны «скуардры адзурры» Леонардо Бонуччи вынес мяч с линии ворот, когда Джанлуиджи Доннарумма уже был отыгран и не мог помочь.

В чем причина провала Италии?

Николо Барелла, Северная Ирландия – Италия, квалификация ЧМ-2022 Фото: Getty Images

«Скуадра адзурра» погрязла в травмах: накануне матча против Швейцарии нападающий Чиро Иммобиле покинул расположение команды из-за повреждения голени. Также сборная Италии не могла рассчитывать на Джорджо Кьеллини (травма приводящей мышцы), Николо Дзаньоло (травма икроножной мышцы), Лоренцо Пеллегрини (травма колена) и Марко Верратти (травма бедра).

До последнего не было ясно, сыграет ли в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2022 Николо Барелла: полузащитник «Интера» приехал в расположение национальной команды, но к его физическому состоянию были большие вопросы. В итоге Барелла вышел в старте и против Швейцарии, и против Северной Ирландии. Но в обоих матчах его приходилось менять к середине второго тайма.

Главный тренер сборной Италии не смог компенсировать потери важных игроков почти в каждой линии, что неминуемо привело к игровым проблемам: всего один забитый мяч в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

Что говорит Манчини?

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини Фото: Getty Images

Коуч сборной Италии предчувствовал неудачу еще до матча с Северной Ирландией – в интервью RAI Sport он намекнул, что не видит ничего страшного в том, если Италия не квалифицируется в Катар напрямую и будет пробиваться на ЧМ-2022 через стыки.

«Северную Ирландию на ее поле тяжело обыграть, она мало что позволяет соперникам, хорошо защищается, использует свою физическую мощь. Главное – попасть на ЧМ, а как именно мы это сделаем, значения не имеет», – сказал Роберто.

После игры в Белфасте Манчини сохранял позитивный настрой: «Нам просто нужно заново открыть в себе то, что характеризовало нас до сегодняшнего дня. Теперь мы готовимся к мартовским матчам – думаю, мы уверенно пройдем стыки. Весной мы забронируем себе место на чемпионате мира и, надеюсь, выиграем турнир».

Источники: OptaPaolo, Football Italia

Футбол Манчини: «Будет странно, если Джорджиньо не получит «Золотой мяч» 09/10/2021 В 21:01