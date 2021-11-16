Сегодня сборной Украины предстоит заключительный матч квалификации ЧМ-2022: команда Александра Петракова сыграет на выезде против Боснии. Украинцы идут третьими в группе D, но сохраняют шансы на выход в стыки. Нужна победа и потеря очков Финляндии в матче с Францией.
Лучший способ подготовиться к матчу – пройти тест от Eurosport.ru. Задача проста: вспомнить всех украинских футболистов, которые выступали в топ-3 европейских чемпионатах: АПЛ, Серии А и Ла Лиге. На это у тебя есть 9 минут. Удачи!
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