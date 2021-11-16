Сборная Норвегии рвется на ЧМ-2022: в заключительном матче квалификации команда Столе Сольбаккена сыграет на выезде со сборной Нидерландов.

Победа на стадионе «Де Куип» катапультирует норвежцев в Катар – при условии, что Турция потеряет очки в параллельном матче с Черногорией на выезде. Впрочем, можно занять второе место и попасть в стыки: при условии поражения турок в Подгорице.

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В последний раз Норвегия играла на чемпионате мира, когда Эрлинг Холанн еще не родился – в 1998 году во Франции команда добилась одного из лучших результатов в своей истории. Самое время вспомнить, как это было.

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Ронни Йонсен и Уле-Гуннар Сульшер празднуют победу над сборной Бразилии на ЧМ-1998 Фото: Getty Images

ЧМ-1998

Норвегия впервые в истории попала на чемпионат мира во второй раз подряд. На ЧМ-1994 скандинавы отобрались и даже обыграли Мексику в первом туре. Но поражение от Италии и ничья с Ирландией оставили норвежцев за бортом плей-офф.

Скандинавы не были избалованы участием на чемпионатах мира: турнир во Франции стал только третьим в истории сборной Норвегии. И после неудачи на турнире в США амбиции норвежцев явно не ограничивались тремя матчами группового этапа. Тем более скандинавской сборной попалась группа, в которой вполне можно было рассчитывать на второе место.

В квартете имелся явный фаворит – действующие чемпионы мира, сборная Бразилии. А вот отцепить в битве за вторую путевку в плей-офф Марокко и Шотландию норвежцам было по силам.

Несмотря на это, групповой этап для скандинавской сборной начался с двух ничьих: 2:2 с Марокко и 1:1 с Шотландией. Для выхода в плей-офф команде Эгиля Ульсена было необходимо побеждать суперзвездную Бразилию.

Уле-Гуннар Сульшер, сборная Норвегии, ЧМ-1998 Фото: Getty Images

Победа над Бразилией

Чемпионы мира обеспечили себе участие в 1/8 финала уже по итогам двух туров. Сначала тогда еще тетракампеоны победили Шотландию в упорном матче со счетом 2:1, затем разгромили Марокко – 3:0.

Несмотря на гарантию плей-офф, Марио Загалло выставил против Норвегии боевой состав: с Кафу, Роберто Карлосом, Дунгой, Ривалдо, Бебето и Роналдо. Команды не могли открыть счет до 78-й минуты, пока это не сделал Бебето. После этого казалось, что итог предрешен: бразильцы без труда удержат преимущество и закончат групповой этап тремя победами, а Норвегия поедет домой. Но на 83-й минуте отличился Туре-Андре Фло, а спустя 5 минут он же заработал пенальти. Кжестил Рекдал подошел к точке и пробил Клаудио Таффарела. 2:1 – историческая победа Норвегии над действующими чемпионами мира вывела скандинавов в плей-офф.

Болельщики сборной Норвегии ставили Туре-Андре Фло вышел Роналдо Фото: Getty Images

Как прошел матч 1/8?

Вслед за действующими чемпионами норвежцам предстояло побороть и действующих вице-чемпионов. Не вышло. Игра против Италии оставила осадок разочарования. Забив гол усилиями Кристиана Вьери в начале встречи, итальянцы в дальнейшем сыграли плотно в обороне и свели на нет усилия норвежских нападающих.

Как в 1938 году и отчасти в 1994-м – т.е. на всех чемпионатах мира с участием норвежцев – скандинавов остановила «скуадра адзурра». Ольсен, еще до начала турнира объявивший об уходе после его окончания, оставил должность. Новым главным тренером стал Нильс Йохан Семб, который выведет «викингов» на Евро-2000 – последний на сегодняшний день крупный турнир для Норвегии.

Кто зажигал в той сборной?

Сборную Норвегии образца конца 90-х годов называли «Золотым поколением»: Уле-Гуннар Сульшер, игравший за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 годы; Ронни Йонсен, также успешно вписавшийся в «Юнайтед» в 1996 – 2002 годах; Туре-Андре Фло в годы расцвета – с 1997 ипо 2000, – представлявший «Челси».

Сборная Норвегии, 1998 год Фото: Getty Images

Сульшер – рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по выходам на замену и забитым мячам после появления на поле со скамейки запасных. 150 раз норвежец выходил на замену, при этом настрелял 28 мячей. Ему же принадлежит рекорд всей АПЛ по этому показателю: 17 мячей в чемпионате Англии после замен. В матче против «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года Уле-Гуннар вышел за 18 минут до конца встречи и забил четыре мяча – также рекорд Премьер-лиги.

Больше всего запомнился, разумеется, финал Лиги чемпионов 1999 года, когда мюнхенская «Бавария» вела со счетом 1:0 на «Камп Ноу» практически весь матч, но в добавленные 3 минуты Тедди Шерингем и Сульшер, вышедшие на замены, забили по мячу и привели «Манчестер Юнайтед» к титулу – 2:1. После матча Уле-Гуннар заявил: «Спасибо за лучшую ночь в моей жизни, это было лучше, чем моя первая брачная ночь».

В 1997 году Туре-Андре Фло попал в состав «Челси» и в первом же матче в АПЛ отметился голом, после чего регулярно зажигал в основном составе лондонского клуба. Сезон-1997/98 получится для «синих» весьма удачным – на тот момент далеко не самый звездный клуб занял 4-е место в чемпионате, завоевал Кубок английской Лиги, а также Кубок обладателей кубков УЕФА. В следующем году результативность Фло несколько снизилась, поэтому его место в основе на некоторое время переходило к Пьерлуиджи Казираги, однако клуб завоевал 3-е место и право участия в Лиге чемпионов.

Сезон-1999/00 стал, возможно, самым успешным в карьере Фло. Он забил 19 мяч за «Челси», помог выиграть Кубок Англии и дойти до четвертьфиналов Лиги Чемпионов, где в памятных матчах против «Барселоны» забил два мяча дома и один на выезде (встречи закончились со счетом 3:1 и 1:5 соответственно).

Норвегия празднует победу над Бразилией, 1998 год Фото: Getty Images

Летом 1996 года Ронни Йонсен перешел в «Манчестер Юнайтед». С манкунианцами он в первый же сезон выиграл чемпионат Англии, а первый мяч забил в августе 1997 года в матче за Суперкубок, сравняв счет после гола Марка Хьюза из «Челси», в которим «Юнайтед» победил потом в серии послематчевых пенальти – 4:2.

В составе «Манчестер Юнайтед» Ронни четырежды становился чемпионом Англии, также выигрывал Кубок Англии в 1999 году. Он выходил на поле во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов-1998/99, включая финал на «Камп Ноу», и помог «красным дьяволам» одержать победу над «Баварией». Но в дальнейшем из-за нескольких травм колена он сыграл очень немного матчей за клуб.

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