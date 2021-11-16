В понедельник, 15 ноября, главный тренер сборной России Валерий Карпин на ютьюб-канале «Коммент. Шоу» заявил, что обдумывает как один из вариантов возможность покинуть пост до стыковых матчей за право выступить в финальной части чемпионата мира в Катаре. Коуч сомневается, сможет ли психологически подготовить команду к стыкам, а главное – нужно ли ему это. Это интервью вызвало широкий резонанс и неоднозначную реакцию.

Российский футбольный союз (РФС): контракт пролонгирован

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«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии. Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года», – приводит «Р-спорт» слова пресс-службы РФС.

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Матч Хорватия – Россия Фото: Getty Images

Лидер партии «Коммунисты России»: «Это какие-то девчачьи истерики»

«У меня смешанные чувства от заявления Карпина. Он мог сделать совершенно по-другому: признать, что дело плохо, но пообещать работать день и ночь, отказаться от финансовых бонусов и получать только МРОТ, чтоб ему только на еду хватало. Этот подход люди бы поддержали. Другой подход – признаться, что это не его, что он как тренер полный ноль и уйти – начать работать дворником или водителем такси. В этом тоже ничего такого нет. Но в случае, если Карпин примет решение уйти, он должен вернуть все деньги, которые ему были выплачены с момента назначения.

По сути, есть два выхода. Либо Карпин ведет себя как мужик и делает все, что от него зависит, чтобы пройти стыки. Либо прямо сейчас признает, что он не справился и уходит из профессии. А так, сейчас это какие-то девчачьи истерики. Карпин не косметолог и не артист кордебалета, чтобы такие истерики закатывать. У него мужская, суровая профессия. Так вести себя нельзя», – цитирует главу партии Сергея Малинковича Sport24.

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Василий Уткин: «Если непонятно, почему план не работает, может, стоит уступить место»

«Слова Карпина о том, что он еще подумает, оставаться ли в сборной, недолго, но подумает – вообще не обязательно рассматривать как рефлексию. Он ведь объяснил: у него был план действий. Последний матч показал, что это не работает. Ну, и надо подумать, конечно.

Если непонятно, почему так – может, и стоит уступить место. Это логично. Небесспорно (потому что решение можно перепридумать), но логично», – написал Уткин в телеграм-канале.

Спортивный директор РФС: «Поддерживайте его»

«Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», – сказал чиновник РФС Андрей Лексаков по информации «СЭ».

Борис Игнатьев: «Ему надо остаться, а нам – оставить его в покое»

«Валерий Георгиевич – очень совестливый человек. Его заявление – это просто эмоциональный всплеск из-за обидного поражения. Я считаю, ему надо остаться. Карпин пытается создать новый образ нашей национальной команды. Конечно, у каждого тренера бывают ошибки. Но ведь мы видим долгожданный прогресс, а это очень ценно.

Только вот нам надо оставить Карпина в покое, перестать постоянно винить во всем тренера и наконец заняться уровнем футбола в стране в целом. Именно это сейчас самое главное. Посмотрите, какие у нас футболисты сегодня играют в команде. Уровень мастерства и качество российских игроков невероятно разнится с большинством соперников. Вот об этом сейчас надо говорить и что-то предпринимать, а не перекладывать всю ответственность на Валерия Георгиевича.

Разве при Черчесове или Капелло было лучше? Нет. И ведь не будет, пока мы не начнем предпринимать какие-то конкретные, радикальные решения. Нужно наметить пути решения проблем и четко им следовать, а не пустые разговоры вести», – сказал бывший коуч сборной Борис Игнатьев Sport24.

Матч Хорватия – Россия Фото: Getty Images

Министр спорта Олег Матицын: «Готов принять любое решение»

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», – заявил Матыцын по сообщению NEWS.ru.

Депутат Дмитрий Свищев: «Бросать сборную в данной ситуации – не по-мужски. На него это не похоже»

«Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Я знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам – нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас – преждевременно.

Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Я думаю, что команда его уважает и доверяет ему, поэтому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае, я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин – лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации – не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца», – сказал Свищев по информации Sport24.

Анзор Кавазашвили Фото: Getty Images

Анзор Кавазашвили: «В сборной был сброд до его прихода. Если он уйдет, начнется бардак»

«Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал футбола во время временных неудач не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что он тогда высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото. Категорически это неприемлемо для Карпина, которого мы знаем как человека и футболиста, работящего на футбольном поле, агрессивно выступающего за сборную России, который приносил славу прекрасной национальной команде.

По сей день перед глазами стоят его голы, фланговые атаки. Как может Валерка со своим упорным и упертым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях! Он прекрасно понимает, что сейчас в сборной команде находятся «лучшие» футболисты нашего чемпионата. Давайте его об этом спросим через неделю, когда эмоции пройдут, потому что сейчас он сам себя сжирает, хотя его никто не трогает.

Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! В этом случае наше великое спортивное руководство выйдет с предложением пригласить знаменитого иностранца, и тут появится такой же Капелло, который по блату получает один контракт – официально, другой – неофициально и делится с тем, кто его пригласил. Все у нас замыкается на коммерции, футбол стал видом спорта, который называется «мани-мани» – больше ничего. Карпина надо сохранить любой ценой!» – подытожил бывший вратарь «Спартака» Кавазашвили для Metaratings.ru.

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