Сборная Украина заняла второе место в отборочной группе D и прорвалась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Перед заключительным туром Украина шла третьей и на 2 очка отставала от Финляндии. Но 16 ноября желто-синие добились победы 2:0 в Боснии благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика. Финны параллельно с тем же счетам проиграли уже обеспечившей себе первую строчку Франции.

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Украина завершила групповой этап с 12 очками, у Финляндии осталось 11 баллов. Франция далеко впереди – 18.

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Украина не будет в числе сеяных при жеребьевке стыкового турнира 26 ноября.

Также сборная Украины точно не сыграет против России из-за политической ситуации.

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