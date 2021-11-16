Сборная Украина заняла второе место в отборочной группе D и прорвалась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Перед заключительным туром Украина шла третьей и на 2 очка отставала от Финляндии. Но 16 ноября желто-синие добились победы 2:0 в Боснии благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика. Финны параллельно с тем же счетам проиграли уже обеспечившей себе первую строчку Франции.
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Украина завершила групповой этап с 12 очками, у Финляндии осталось 11 баллов. Франция далеко впереди – 18.
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- Украина не будет в числе сеяных при жеребьевке стыкового турнира 26 ноября.
- Также сборная Украины точно не сыграет против России из-за политической ситуации.
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