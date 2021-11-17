Сборная России узнала всех возможных соперников в стыках к ЧМ-2022. Рассказываем все самое важное, что нужно знать о стыковых матчах.
Какие команды попали в стыки?
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В стыковых матчах сыграют команды, которые заняли вторые места в группах отборочного турнира ЧМ, а также две лучшие команды-победители групп Лиги наций, которые финишировали в отборе чемпионата мира ниже второго места. Жирным выделены сборные, которые при жеребьевке станут сеяными. Четыре последние команды и Австрия с Чехией из Лиги наций будут несеяными.
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|Команда
|Очки
|Португалия
|17
|Шотландия
|17
|Италия
|16
|Россия
|16
|Швеция
|15
|Уэльс
|15
|Турция
|15
|Польша
|14
|Северная Македония
|12
|Украина
|12
Что за новый формат с полуфиналами и финалом?
Стыковые матчи состоят из трех путей по четыре команды – участники проведут полуфиналы из одного матча, а затем финал. Три победителя финалов получат путевки в Катар.
С кем Россия сыграет в стыках?
Федор Смолов, сборная России
Фото: Getty Images
Шансы встретиться есть со всеми, но в полуфинале сеяные сыграют с несеяными. Таким образом, первым соперником команды Карпина станет Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной, как известно, Россию при жребии разводят.
Если сборная России выйдет в финал, там она может сразиться как с несеяной командой, так и с сеяной. Все зависит от того, кто победит во втором полуфинале турнирной сетки, в которую жребий отправил Россию.
Когда и как пройдет жеребьевка?
Фактический и потенциальный соперник сборной России определится совсем скоро: уже 26 ноября в Цюрихе. Матчи пройдут в марте следующего года: 24 числа состоятся полуфиналы, 28-го – финалы. Время начало встреч УЕФА утвердит после жеребьевки.
Хозявами выступят сеяные команды, которых будут выстаскивать первыми. Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, проведут отдельную жеребьевку.
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КОГО ХОТИТЕ В СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ?
А В ФИНАЛЕ (ИЗ СЕЯНЫХ)?
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