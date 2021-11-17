Сборная России узнала всех возможных соперников в стыках к ЧМ-2022. Рассказываем все самое важное, что нужно знать о стыковых матчах.

Какие команды попали в стыки?

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В стыковых матчах сыграют команды, которые заняли вторые места в группах отборочного турнира ЧМ, а также две лучшие команды-победители групп Лиги наций, которые финишировали в отборе чемпионата мира ниже второго места. Жирным выделены сборные, которые при жеребьевке станут сеяными. Четыре последние команды и Австрия с Чехией из Лиги наций будут несеяными.

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Команда Очки Португалия 17 Шотландия 17 Италия 16 Россия 16 Швеция 15 Уэльс 15 Турция 15 Польша 14 Северная Македония 12 Украина 12

Что за новый формат с полуфиналами и финалом?

Стыковые матчи состоят из трех путей по четыре команды – участники проведут полуфиналы из одного матча, а затем финал. Три победителя финалов получат путевки в Катар.

С кем Россия сыграет в стыках?

Федор Смолов, сборная России Фото: Getty Images

Шансы встретиться есть со всеми, но в полуфинале сеяные сыграют с несеяными. Таким образом, первым соперником команды Карпина станет Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной, как известно, Россию при жребии разводят.

Если сборная России выйдет в финал, там она может сразиться как с несеяной командой, так и с сеяной. Все зависит от того, кто победит во втором полуфинале турнирной сетки, в которую жребий отправил Россию.

Когда и как пройдет жеребьевка?

Фактический и потенциальный соперник сборной России определится совсем скоро: уже 26 ноября в Цюрихе. Матчи пройдут в марте следующего года: 24 числа состоятся полуфиналы, 28-го – финалы. Время начало встреч УЕФА утвердит после жеребьевки.

Хозявами выступят сеяные команды, которых будут выстаскивать первыми. Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, проведут отдельную жеребьевку.

КОГО ХОТИТЕ В СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ? Турция Польша Северная Македония Австрия Чехия

А В ФИНАЛЕ (ИЗ СЕЯНЫХ)? Португалия Шотландия Италия Швеция Уэльс

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