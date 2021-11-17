Сборная России продолжит бороться за ЧМ-2022 – значит, Александр Головин, Федор Смолов и Матвей Сафонов еще получат шанс на поездку в Катар. Однако очень много топовых футболистов уже лишились такой возможности. Рассказываем о 10 самых дорогих игроках по версии Transfermarkt, которые точно не сыграют на чемпионате мира.

Миралем Пьянич (сборная Боснии, «Бешикташ») – €18 млн

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Миралем Пьянич Фото: Getty Images

Босния финишировала предпоследней в группе, оставив позади только Казахстан. Боснийцы выиграли лишь матч из восьми. Самый дорогой футболист национальной команды уже не ведет игру сборной – за пять встреч в отборе Пьянич забил два мяча, против Финляндии и Казахстана. Обе игры завершились со счетом 2:2.

Хвича Кварацхелия (сборная Грузии, «Рубин») – €18 млн

Хвича Кварацхелия, Грузия – Испания Фото: Getty Images

Кварацхелия сияет в РПЛ уже не так ярко, как прежде, но все еще остается одним из самых интересных фрешменов Европы. Последний яркий перф Хвичи случился совсем недавно: Грузия внезапно победила шведов, а Кварацхелия оформил дубль.

Манор Соломон (сборная Израиля, «Шахтер») – €20 млн

Манор Соломон Фото: Getty Images

Нападающий «Шахтера» пока забивает не очень много. В чемпионате Украины он вонзил три мяча в 12 встречах, а за сборную – четыре в 26. Из последних достижений Манора – в сентябре помог Израилю разгромить австрийцев (5:2). Благодаря не престарелому возрасту (22 года) и доверию тренеров ценник Соломона крайне высок, но вряд ли кто-то отдаст за него такие деньги.

Мараш Кумбулла (сборная Албании, «Рома») – €22 млн

Роберт Левандоский и Мараш Кумбулла Фото: Getty Images

За 21-летнего албанца «Рома» заплатила целых 26,5 млн евро. Кумбулла играл в основе «Вероны», которая очень прилично оборонялась в прошлом сезоне, пропустив лишь 48 мячей – шестой результат в Серии А при том, что веронцы заняли 10-е место. Сборная Албании не имела серьезных шансов на выход из группы, но все же стала третьей, показав результат лучше, чем у венгров.

Берат Джимсити (сборная Албании, «Аталанта») – €22 млн

Берат Джимсити Фото: Getty Images

Одноклубник Алексея Миранчука – игрок основы в Бергамо, когда не травмирован. Джимсити выступает на левом фланге, футболист пришел в «Аталанту» бесплатно, а теперь стоит солидных денег и точно соответствует такой цене, учитывая, сколько раз помогал команде Джанпьеро Гасперини брать очки.

Доминик Собослаи (сборная Венгрии, «РБ Лейпциг») – €25 млн

Доминик Собослаи Фото: Getty Images

Главная звезда сборной Венгрии пропустил Евро-2020, зато перешел из «Зальцбурга» в «Лейпциг» и уже проявил лидерские качества. В матче с «ПСЖ» Собослаи слегка задел Неймара. Венгр заявил, что никогда не промахивается, и вонзил с точки Джанлуиджи Доннарумме.

Стефан Савич (сборная Черногории, «Атлетико») – 25 €млн

Стефан Савич Фото: Getty Images

Важнейший футболист как для сборной, так и для клуба. Савич играет за Черногорию и «Атлетико» всегда, если не травмирован или дисквалифицирован. Последнее случается с игроком слишком часто: только в прошлом сезоне чемпионата Испании он заработал 15 желтых карточек.

Мартин Эдегор (сборная Норвегии, «Арсенал») – €40 млн

Мартин Эдегор Фото: Eurosport

Эдегору было непросто адаптироваться в «Арсенале», но в итоге Мартин добился не только респекта со стороны Микеля Артеты, но и выкупа контракта. Теперь Эдегор – полноценный футболист «Арсенала» и вторая звезда сборной Норвегии, команды, которая уже 24 года не играла на ЧМ.

Милан Шкриниар (сборная Словакии, «Интер») – €60 млн

Милан Шкриниар Фото: Imago

Фронтмен обороны «Интера» и лучший футболист сборной Словакии. Бывает, что Шкриниар ошибается, но для сборной России автогол Милана теперь будет ассоциироваться не с приятным отскоком, а с кармой: спустя месяц после незаслуженной победы над словаками россияне почувствовали, как неприятно уступать из-за мяча в свои ворота.

Ян Облак (сборная Словении, «Атлетико») – €70 млн

Ян Облак, сборная Словении Фото: Getty Images

Один из лучших голкиперов мира признан MVP сезона Ла Лиги, но пропустил Евро-2020. Облак снова не сыграет на крупном турнире, хотя больше всех из состава балканской национальной команды этого заслуживает.

Эрлинг Холанн (сборная Норвегии, «Боруссия» Д) – €150 млн

Эрлинг Холанн Фото: Getty Images

Еще один игрок, который родился в нефутбольной стране. Из-за норвежского паспорта Холанн рискует в будущем стать одним из немногих обладателей «Золотого мяча», которые не сыграли на чемпионатах мира и Европы.

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