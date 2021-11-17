Сборная Украины победила Боснию в заключительной игре квалификации ЧМ-2022 и прорвалась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Желто-синие добились победы на выезде со счетом 2:0.

Незадолго до стартового свистка на трибунах стадиона «Билино Поле» произошла потасовка между боснийскими и украинскими болельщиками. Конфликт спровоцировало появление российского флага.

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Что произошло?

ЧМ. Квалификация. Европа Украина победила в Боснии и прорвалась в стыки 18 ЧАСОВ НАЗАД

По информации боснийского медиа Klix, украинцы принесли на трибуну флаг России и вывесили его вверх ногами, чтобы оскорбить Владимира Путина. Болельщики использовали триколор с гербом России посередине, который является штандартом президента РФ.

Украинский болельщик с перевернутым флагом России Фото: Other Agency

Однако провокации в этом жесте увидели боснийцы. Из-за расположения цветов болельщики решили, что им демонстрируют флаг Сербии, с народом которой у них напряженные отношения: сербы и боснийцы воевали в 1990-е. Поэтому местные фанаты устроили беспорядки: они попытались прорваться через ограждения и полезли в драку с украинцами.

В потасовку вмешалась полиция – порядок на трибунах удалось восстановить лишь через несколько минут. Нескольких фанатов даже пришлось удалить со стадиона. Позже видео инцидента появилось в соцсетях.

Источник отмечает, что возникновение конфликта между фанатами было лишь вопросом времени: в этом виноваты организаторы матча, которые по неизвестной причине усадили украинских и боснийских болельщиков в одном секторе.

К слову, дракой противостояние болельщиков не закончилось: перед матчем боснийцы освистали гимн Украины.

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