В середине июня Криштиану Роналду демонстративно убрал бутылку колы со стола во время пресс-конференции. Португалец выступил против сахара и вместо сладкого напитка акцентировано поднял обычную воду. Через пять месяцев Александар Митрович праздновал невыход сборной Криша напрямую на чемпионат мира с банкой колы в руках на поле лиссабонской арены «Эштадиу да Луш». Лучший бомбардир в истории Сербии (44 мяча) голом на 90-й минуте отправил португальцев в стыки, а «белых орлов» – в Катар.

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Сербы победили в решающем матче

ЧМ. Квалификация. Европа Слезы и духоподъемный пост в инсте. Эмоции Криша после Сербии 15/11/2021 В 12:00

Самостоятельный путь сборной Сербии на чемпионатах мира начался с турнира в ЮАР в 2010 году: до этого команда выступала на международных форумах в составе Югославии (по 1990) и Сербии и Черногории (1994-2006). С тех пор команда пропустила только один ЧМ – в 2014-м, а на остальные выходила с первого места в отборочных группах. К ЮАР сербы из третьей корзины обогнали кризисную Францию, а к турниру в России из такого же стартового положения объехали середняков Ирландию, Уэльс и Австрию.

На отбор в Катар «белые орлы» просочились из второй корзины и получили в группу мощного соперника – Португалию. Команды прорвались к последнему туру с одинаковыми результатами и решали судьбу прямой путевки в очном матче: сборная Роналду имела преимущество по личным встречам благодаря выездной ничье 2:2. Сербам для обгона португальцев была необходима ничья крупнее 2:2 или победа.

Ренату Саншиш вывел Португалию вперед уже на третьей минуте, Душан Тадич сравнял на 33-й. Счет 1:1 полностью устраивал португальцев и держался до последних минут. Планы Криштиану нарушил Митрович, который на 90-й минуте головой вонзил победный мяч. «Мы приехали сюда, чтобы поиграть в футбол. Будучи лучшей командой, мы заслужили победу. Мы пожинаем плоды упорного труда и веры в то, что сможем преодолеть трудности и победить Португалию. Мы очень рады», – сиял бомбардир после матча.

Сборная Сербии Фото: Getty Images

РАД ПОБЕДЕ СЕРБИИ НАД ПОРТУГАЛИЕЙ? Да, болел за сербов Да, люблю сенсации Да, болел против Португалии Нет, болел за Португалию Нет, ЧМ без Криша – не ЧМ Все равно

В ростере – куча одноклубников Александра Кокорина

27-летний Митрович находится в мощной форме и забивает не только за сборную, но и в Чемпионшипе за «Фулхэм»: за 17 игр сезона ввалил уже 20 мячей. Форвард не сильно напоминает топ-футболиста, но он и не главная звезда Сербии. «Отец говорил, что я буду преступником или кикбоксером. Не знаю, что я делал, если бы не играл в футбол», – рассуждал серб. Звездные исполнители «белых орлов» сосредоточились в Серии А, там выступает немало топов и даже одноклубников Александра Кокорина.

Самым востребованным сербом на рынке является нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. 21-летний бомбардир в сезоне-2021/22 за 13 игр во всех турнирах настрелял уже 10 мячей и привлек топ-клубы. Transfermarkt оценил янгстера в 50 млн евро, и уже скоро он может ослабить конкуренцию для Александра Кокорина. Парень договорился с «Ювентусом» о летнем переходе и уже согласовал пятилетний контракт.

Кроме него, в сборной Сербии находятся еще три игрока «Фиорентины»: защитники Матия Настасич и Никола Терзич пока не стали звездами итальянского чемпионата. А вот центрбек Никола Миленкович – еще одна цель «Ювентуса». Однако 24-летний центральный защитник пока не договаривался с туринцами.

Душан Влахович и Никола Миленкович Фото: Getty Images

Исполнителей из «Фиорентины» затмевает лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. 26-летний серб никак не уедет из Рима в более мощный клуб, хотя стабильно разрывает за «Лацио» (в этом розыгрыше Серии А оформил 3+4). Лидер и капитан Сербии – легенда «Аякса» Душан Тадич. Он – MVP игры с Португалией, в которой записал гол и ассист. В ростере сборной даже есть игрок мадридского «Реала» – Лука Йович. Как и в клубе, он не основной форвард.

Сербия обладает действительно мощными исполнителями, которые вряд ли сильно уступают по уровню португальцам. Результаты против фаворита группы – ничья и победа – это показали.

Тренер – легенда сербского футбола

Сборную вывел на ЧМ 56-летний Драган Стойкович. Культовый полузащитник проявил себя в «Црвене Звезде» и стал одним из пяти игроков, которых клуб наградил званием «Zvezdina» – эту ачивку получают только самые значимые футболисты в истории клуба. Из-за травм, тяжелой конкуренции и сложностями с лимитом на легионеров Драган мало времени провел в топ-лигах: в четыре года уместились перфомансы за «Марсель» и «Верону». Зато стал легендой японского чемпионата – до завершения карьеры разрывал за «Нагоя Грампус».

Серба обожают на родине за преданность. Главный хайлайт карьеры полузащитника – отказ пробить послематчевый пенальти в финале Лиги чемпионов 1991 года, в котором «Марсель» рубился с «Црвеной». Стойкович не стрелял в ворота клуба, который так много ему дал. Сербы в итоге взяли серию (5:3) и увезли кубок чемпионов в трещащую Югославию. Тренер «Олимпика» Раймон Гуталс был в ярости из-за выходки Стойковича и уже в следующем сезоне выгнал его в аренду в «Верону». Возможно, у Драгана не пошло в топ-клубе из-за слишком большой любви к «Црвене».

Зато теперь он находится на любимой работе. До сборной Стойкович тренировал только в Японии и Китае, но он быстро адаптировался и справился со сложной задачей – вывел Сербию на чемпионат мира.

Драган Стойкович в матче с Португалией Фото: Getty Images

Сербы пожертвовали премиальные на благотворительность

Президент Сербии Александр Вучич перед решающей игрой с Португалией пообещал игрокам сборной премиальные в 1 млн евро за прямой выход на чемпионат мира. Вучич сдержал слово: матч состоялся в воскресенье, а уже в понедельник деньги перешли на счет Футбольного союза. Но футболисты не оставили их себе, а перевели тем, кто больше в них нуждается – больным детям. Красивая история добавила еще больше восторга к выходу сербов на ЧМ.

Президента федерации арестовали во время отборочного турнира

Сербам не помешали отобраться на чемпионат мира даже криминальные движения в руководстве Футбольного союза. Бывший президент Славиша Кокеза в феврале ушел в отставку на фоне полицейского расследования дела о коррупции, наркотиках, убийствах и торговле людьми. 28 февраля полиция схватила Кокезу и допросила. Функционер отказался от прохождения полиграфа, чем поставил под сомнения слова о собственной невиновности. Хотя и самих копов подозревали в превышении полномочий – а именно в пытках экс-президента.

«Были выдвинуты предательские обвинения, лишенные всякой правды. Я ушел в отставку, чтобы национальная команда могла спокойно подготовиться к предстоящим играм. Больше не хочу выполнять свой долг, потому что клевета затронула меня. Теперь моя миссия – очистить имя и сделать так, чтобы правда вышла наружу», – оправдывался Кокеза.

Федералы не нашли прямых доказательств вины Славиши и после допроса отпустили без предъявления обвинений. Миссия функционера по обелению имени затянулась – он залег на дно на фоне массовых арестов футбольных фанатов из бандитских группировок и госслужащих, которые помогали мафии.

Возможно, уход Кокезы действительно положительно отразился на сборной. Сербия – одно из открытий отборочного цикла, ведь от нее вряд ли ожидали первого места в группе с Португалией. Через год «белые орлы» сразятся в Катаре и попытаются впервые в истории выскочить в плей-офф. Пока лучший результат Сербии на чемпионатах мира – третье место в группе в 2018-м.

ЧМ. Квалификация. Европа Украденный гол Криша стоил Португалии прямой путевки на ЧМ-2022 15/11/2021 В 06:04