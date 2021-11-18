Главный тренер сборной России Валерий Карпин – один из самых ярких ньюсмейкеров последней недели. После упущенной прямой путевки на ЧМ-2022 коуч дал резонансное интервью, которое обсуждают до сих пор. А теперь стал участником еще одной громкой истории.
Что случилось?
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Федеральная налоговая служба России исключила Карпина из реестра должников по оплате налогов за 2018 год. Согласно информации телеграм-канала «Мутко против», это случилось накануне матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии, который состоялся 8 октября.
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Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Причина, по которой ФНС списала долги с тренера национальной сборной, проста и удивительна одновременно: приставы не смогли найти местонахождение Карпина. Это привело к тому, что через три года долг был полностью списан.
«Вообще, задолженность по налогам висела на Карпине еще с 2018 года. Уже тогда приставы отчитались, что никак не могут найти местонахождение неуловимого тренера и просто вернули все материалы взыскателю. Спустя три года чиновники поняли, что отыскать Карпина – действительно проблемная задача и приняли решение списать его задолженность», – утверждает источник.
Несмотря на это, коуч сборной России все еще должен погасить задолженность за 2019 год. А в августе 2021-го вступили в силу новые судебные решения по взысканию налоговых долгов – информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Насколько все серьезно?
Информация о налоговой задолженности Карпина выглядит неоднозначно: если бы у тренера национальной сборной были долги по налогам, он бы не смог выезжать за пределы Российской Федерации. Запрет на авиаперелеты Карпина за границу наложили бы приставы.
К тому же, в банке данных исполнительных производств ФФСП России нет сведений о деле под указанным номером. Возможны два варианта: либо информация о долге Карпина фейк, либо должник – полный тезка коуча сборной России.
БУДЕТ ЛИ КАРПИН РУКОВОДИТЬ СБОРНОЙ РОССИИ В СТЫКАХ ЧМ-2022?
- После поражения от Хорватии, которое лишило сборную России прямой путевки на ЧМ-2022, Валерий Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить команду к стыкам. Вы еще не читали это интервью? Самое время.
- Реакция на слова Валерия Георгиевича о возможном уходе из сборной России была горячей. Мы собрали самые интересные мнения.
- С кем сборной России предстоит играть в стыках ЧМ-2022? Все потенциальные соперники уже известны.
- Кстати, стыковые матчи стали еще жестче, чем в прежние времена – объясняем, как изменился классический формат.
Источники: телеграм-канал «Мутко против», портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы
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