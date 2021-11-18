Главный тренер сборной России Валерий Карпин – один из самых ярких ньюсмейкеров последней недели. После упущенной прямой путевки на ЧМ-2022 коуч дал резонансное интервью, которое обсуждают до сих пор. А теперь стал участником еще одной громкой истории.

Что случилось?

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Федеральная налоговая служба России исключила Карпина из реестра должников по оплате налогов за 2018 год. Согласно информации телеграм-канала «Мутко против», это случилось накануне матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии, который состоялся 8 октября.

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Валерий Карпин Фото: Getty Images

Причина, по которой ФНС списала долги с тренера национальной сборной, проста и удивительна одновременно: приставы не смогли найти местонахождение Карпина. Это привело к тому, что через три года долг был полностью списан.

«Вообще, задолженность по налогам висела на Карпине еще с 2018 года. Уже тогда приставы отчитались, что никак не могут найти местонахождение неуловимого тренера и просто вернули все материалы взыскателю. Спустя три года чиновники поняли, что отыскать Карпина – действительно проблемная задача и приняли решение списать его задолженность», – утверждает источник.

Несмотря на это, коуч сборной России все еще должен погасить задолженность за 2019 год. А в августе 2021-го вступили в силу новые судебные решения по взысканию налоговых долгов – информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Насколько все серьезно?

Информация о налоговой задолженности Карпина выглядит неоднозначно: если бы у тренера национальной сборной были долги по налогам, он бы не смог выезжать за пределы Российской Федерации. Запрет на авиаперелеты Карпина за границу наложили бы приставы.

К тому же, в банке данных исполнительных производств ФФСП России нет сведений о деле под указанным номером. Возможны два варианта: либо информация о долге Карпина фейк, либо должник – полный тезка коуча сборной России.

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