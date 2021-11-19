Когда Валерий Карпин возглавил сборную России, под вопросом сразу же оказались его кислотные отношения с Артемом Дзюбой. Но Георгич уверял, что Дзюба – единственный игрок, которому он позвонил после назначения. Нападающий тоже вещал конструктив: все понимаю, никаких привилегий, я готов. Оба хором пели, что пыльные конфликты уходят в тень ради общего профита. Но как только дошло до дела…

Сначала Карпин не вызвал Дзюбу на Хорватию, Кипр и Мальту из-за плохой формы, но включил зенитовца в расширенный список на матчи против Словении и Словакии. Тут переобулся Дзюба: «Я не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной. Были большие ожидания от Евро, мы выложились на все 100, но результат неудачный. Это сказалось на физической и эмоциональной форме».

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Георгич не скрывал обиду за самоотвод Артема и перед Хорватией исключил Дзюбиньо из списка кандидатов окончательно: «Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться».

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Валерий Карпин Фото: Getty Images

Хорваты откровенно радовались, что Артем не выйдет против них. «Мы играли против Дзюбы в 2018-м на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. Для Хорватии великолепно, что его не вызвали», – ликовал Деян Ловрен.

В результате Россия безвольно слила ключевой матч в цикле. Команда не знала, как выходить в атаку под прессингом, и регулярно сваливалась к выносам. Раньше эта тактика работала время от времени, но теперь защитники, у которых явно проблемы с фантазией и созидательными скиллами, лишились и адресата для выносов – Дзюбы.

С точными ударами у команды тоже запор. «Наши парни» ни разу не попали в ворота хорватов. В первом матче с ними (0:0) игроки Карпина угодили в цель три раза. В игре против Словакии (1:0) – один раз. Только Словении от России чуть досталось – шесть ударов в створ. Два привели к голам, но даже их забили защитники.

Валерий Карпин и Георгий Джикия после матча Словения – Россия в отборе к ЧМ-2022 Фото: Getty Images

При этом Дзюба в играх за Россию бил и не без толку. В трех матчах отбора на ЧМ-2022 он пробил девять раз и попал трижды. В Лиге наций в четырех играх – 12 ударов, пять в створ. На Евро – три матча, пять ударов, два в створ. Это не великая статистика, но если не бить по воротам соперников совсем, то рано или поздно за дело возьмется Кудряшов.

В результате холодной войны Карпина и Дзюбы проиграли все, кроме Артемки, и вот почему:

1) Если у форварда есть остатки репутации, то благодаря конфликту с Карпиным зенитовец их сохранил. Впервые с Кубка Конфедераций нападающего «Зенита» не забрасывают грязью за результаты сборной. Более того – популярно мнение, что Дзюбы не хватало.

2) Артем проучил Георгича. Сейчас все телеэксперты, депутаты и даже тренеры по фигурному катанию галдят, что в России нет хороших футболистов. Если это так, и выбор настолько мал, то, наверное, главному тренеру не стоит лишать себя единственного форварда, который хоть иногда цепляется за мяч и бьет по воротам. Иначе такие решения по выхлопу практически не отличаются от автогола Кудряшова.

Федор Кудряшов и Никола Влашич в матче Хорватия – Россия Фото: Getty Images

3) Если Дзюба лукавил, что устал после Евро, то вряд ли сильно. Артему 33 года, и он далеко не Златан – сил все меньше, травм все больше, читов на бесконечное здоровье нет. «Зенит» в шаге от выхода в европейскую весну, и Дзюбе нужна энергия, чтобы это результат обеспечить. Он и так далеко не всегда играет матчи целиком – в этом сезоне чемпионата России из 14 встреч форвард лишь четыре раза провел на поле 90 минут. В Лиге чемпионов – ни разу.

Токсичные отношения с Карпиным и мучения сборной не играли в пользу Дзюбы, и под занавес карьеры он решил думать о себе. Впереди у питерцев ключевые матчи против «Мальмё» и «Челси» – по их результатам зенитовцы могут не только выйти в Лигу Европы, но претендуют и на плей-офф Лиги чемпионов, хоть и с мизерными шансами.

В результате Дзюба оказывается в ситуации вин-вин. Если Карпин уйдет до стыковых матчей, новый главный тренер, скорее всего, вызовет Артема. А если Валерий Георгич останется, то пригласит ненавистного форварда от безысходности: матчи против Словакии и Хорватии ему доказали, что в стране нет нападающих уровня сборной, а которые есть, не тянут требования главного тренера.

Артем Дзюба, «Зенит» Фото: Getty Images

Единственный минус в сценарии этой мыльной оперы – камбэк Дзюбы ничего не гарантирует. Возможно, Артем вернется и поможет команде проползти на чемпионат мира – тогда он снова станет героем и сокрушит Карпина. Либо мы с удовольствием посмотрим турнир в Катаре без нервов, скандалов и сборной России. А Дзюба снова расскажет журналистам, что мы обкакались. Но в этот раз вместе с заклятым врагом.

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На слова Валерия Георгича тут же отреагировала вся страна. «Девчачьи истерики», – так охарактеризовал слова главного тренера лидер партии «Коммунисты России». Читай все реакции на Eurosport.ru

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