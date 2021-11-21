«Валера! Валера!» – неслось из раздевалки сборной России после победы над Словенией. Тренер упоительно, как в России вечера, наслаждался моментом, а потом кокетливо обещал наказать за слив видео из раздевалки. Певица Афродита в своем хите спела не только про Валеру, но и про гораздо более важные вещи, которые ассоциируются с этим именем – любовь, надежду и веру.

Результаты и фрагментарно игра сборной при Карпине внушали забытый при Черчесове оптимизм – выход с первого места в финальную часть ЧМ-2022 после провала на Евро-2020 мог стать потрясающим прорывом. А тренеру, не случись самострела Кудряшова, РФС наверняка бы прислал предложение возглавить команду на следующие как минимум два цикла с капелловской зарплатой. Но такие необходимые болельщикам жизнеутверждающие ценности утонули в лужах хорватского стадиона.

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Валерий Карпин Фото: Getty Images

ЧМ. Квалификация. Европа Дзюба – красавчик, что не поехал в сборную. Весной вернется героем 19/11/2021 В 10:04

Поражение от хорватов мгновенно обнажило все слабые места Георгича, умело скрываемые за харизмой, небанальным общением и желанием быть своим в доску для болельщиков. Выражение крайнего разочарования и беспомощности застыло на лице у тренера – он словно вернулся в те далекие спартаковские времена, когда отбривал назойливых журналистов нетленным «Ну и?»

Этот вопрос был самым актуальным после финального свистка в Сплите. Вся страна ждала оптимистического спича Карпина, но вместо него мы услышали набор каких-то жалких штампов: «Беру вину на себя», «Не знаю, кто будет готовить команду к стыкам» и тд. Хорошо хоть ничего не прозвучало про лучшую команду по пробегу и выносам на дальность за пределы поля.

Происходившее дальше напоминало неуклюжую пантомиму. В футболе все знают про знаменитые конспекты Лобановского, но тут Георгич неожиданно использовал шпаргалки Черчесова – много слов и мало сути. В интервью «Коммент.Шоу» надежда нации дал понять, что с имеющимися футболистами ему вряд ли покорить новые вершины. И это точно не его вина и тем более беда. Особенное неприятно было читать между строк: «Когда побеждаем – я с вами, а если проиграли, то сами виноваты». Полный пессимизм в каждой фразе, словно человек, три месяца называвший белое белым вдруг решил, что все на самом деле черное.

Валерий Карпин в «Спартаке» Фото: Getty Images

Даже после влета сербам в Лиге наций 0:5 не было такой прострации, а Карпин после интервью отмалчивался целую неделю. И вот специалист озвучил решение – он будет готовить команду к стыковым матчам.

«Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить», – признался Карпин.

Очень странное поведение для давно сформировавшейся личности и специалиста. Карпин наверняка еще до игры с Хорватией решил, как будет действовать в случае поражения, но зачем-то разыграл эту комедию под названием «Ну попросите меня как следует». В таком поведении столько же искренности, как и в ситуации с Дзюбой – всем понятно, что игрок не хочет выступать при этом тренере, а Георгич видеть его в своей команде. Но в том, чтобы назвать вещи своими именами оба увидели репутационные риски.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

Письмо 14-ти, Романцев против Кирьякова, «Ваши проблемы» Аршавина, нелепые оправдания Черчесова и сегодняшние обрядные танцы Карпина с буду-не буду иллюстрируют главную проблему сборной России. Игроки и футболисты ставят свое эго выше страны, которую представляют, а самый страшный сон для них – признание ошибок. Как будто в этом есть что-то плохое. Карим Бензема ждал возвращения в сборную Франции шесть лет после скандала с Вальбуэна. Все эти годы он пытался стать лучше и ждал шанса, а не устраивал дешевую кампанию. Любовь, надежду, веру и уважение этим не заслужить.

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