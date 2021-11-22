В ноябре 2022 года в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. К государству много вопросов по соблюдению прав человека и особенно женщин. По конституции законодательство страны Персидского залива в основном строится на обычаях шариата – ярче всего это проявляется в решении семейных вопросов и наказаниях за правонарушения.

Например, в супружеских спорах показания жены чаще всего имеют меньший вес или не учитываются вообще, а измена для женщины карается телесными наказаниями – от ударов плетью до забивания камнями с летальным исходом, все это в рамках официального законодательства.

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Арабские деньги пришли в европейский футбол вместе со сменой владельцев «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», а в 2010 году Катар получил право на проведение самого престижного футбольного турнира. С тех пор страну постоянно обвиняют в попытке обелить имидж за счет популярнейшего спорта планеты и полноценно интегрироваться в мировую элиту, но пока арабы предпочитают банально раскидывать деньги во все стороны и не слишком заботиться о том, что происходит внутри.

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Посетители стадиона в Катаре Фото: Getty Images

За прошедшее десятилетие Катар с нуля выстроил инфраструктуру, способную принять чемпионат мира. Стадионы возводились руками трудовых мигрантов, социальной группы, к которой в стране относятся, как к рабам. Основной поток рабочих идет из южноазиатских стран – Непала, Индии, Пакистана, Бангладеша и Шри-Ланки. Людям обещают огромный доход, но по факту они попадают в трудовой лагерь и за несколько лет убивают здоровье в ноль.

Непалец Магар еще студентом сбежал из дома со своей девушкой Розиной, родители которой выступали против их брака, потому что она была из высшей касты. Они безумно любили друг друга, и вскоре у пары родился сын Арав. 22-летний парень очень быстро понял, что не способен содержать семью – в тот момент ему пришел оффер на работу в Катаре, это показалось Магару знаком с небес. Вместо спасения он попал в настоящий кошмар. Ему пришлось жить в комнате с шестью другими рабочими и одним неисправным вентилятором. Магара возили на стадион и обратно, почти не оставляя времени на еду и сон. Его постоянно сопровождала невыносимая жара, периодически из носа текла кровь, его рвало.

«Если на стадионе была тень, мы пытались там спрятаться, но быстро приходилось возвращаться. Иногда я работал до утра, а на жалобы отвечали, что лишат выплаты. Менеджер угрожал, что не зачтет сверхурочные, если я не буду пахать, но он все равно никогда их не выплачивал», – рассказал Магар после возвращения домой.

Ему удалось вырваться через полтора года, получив лишь мизерную часть суммы, указанной в контракте. Выбора не было: он похудел, начались регулярные рвоты и лихорадка. Семья отвезла Магара в больницу. Анализы показали критическое поражение почек: в 23 года парень был обречен по три раза в неделю до конца жизни проходить диализ – болезненный процесс, в ходе которого из организма искусственно удаляют продукты обмена веществ и жидкости. Ни у кого в его роду не было подобных проблем со здоровьем.

Рабочий в Катаре Фото: Getty Images

Даже после двух процедур за несколько дней организм Магара настолько истощался, что он еле стоял на ногах. У него был высокий риск сердечного приступа или инсульта, а врачи прогнозировали, что он проживет от пяти до десяти лет, если повезет. Перед отъездом в Катар ему обещали по 260 евро в месяц и комфортные условия труда на стадионе «аль-Тумама», одной из восьми арен ЧМ-2022.

Парень считал, что амбициозные планы государства помогут и ему улучшить качество жизни – такой же план был у экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Селеб стал глобальным послом турнира за скромное вознаграждение в 178 млн евро и вряд ли много думал об условиях труда рабочих, за счет здоровья которых состоится ивент.

Магар назвал работу в Катаре настоящей пыткой. Десятки тысяч рабочих-мигрантов за десять лет построили стадионы, отели и инфраструктуру. Для катарских боссов и ФИФА позитивный имидж – важное условие заработка, поэтому ужасные условия труда парней вроде Магара не находили широкой огласки. Жизнь огромного числа мигрантов поломана навсегда из-за необратимых повреждений почек. Врачи называли причиной массового недуга адские кондиции, в которых трудились люди.

Стройка стадиона в Катаре Фото: Getty Images

Иногда Магар пахал по 12 часов за смену, в отдельные дни начальник заставлял всю бригаду работать более 20 часов с небольшими перерывами. В жару питьевая вода быстро кончалась, хотя при желании в этом можно было найти плюсы: для похода в туалет мигрантам нужно было разрешение, в котором иногда отказывали, если предстояло еще много работы. Выходных было мало, еду приносили дважды в день, сваливая все порции в небольшой пакет.

Десятки врачей и экспертов по здравоохранению, в основном из Непала, рассказали об ужасных кейсах пациентов: многие молодые люди покидали дома ради работы в Персидском заливе, а возвращались с тяжелыми заболеваниями. Их проблемы с почками были настолько критичными, что выхода оставалось только два – диализ или пересадка органа. Доктора отметили масштаб проблемы – они принимали жертв ЧМ каждый месяц, иногда десятки человек в неделю. По оценкам части врачей, каждый пятый непальский пациент на диализе вернулся из Катара.

Наемники по целым дням трудились под палящим солнцем в регионе, где температура иногда достигает 45 градусов. Было так жарко, что рабочие заливали воду в ботинки, чтобы ноги не жгло слишком сильно. Адская жара вынудила организаторов перенести турнир с июля на конец ноября ради комфорта спортсменов и болельщиков, но для тяжелого многочасового труда это не помеха.

Стадион в Катаре Фото: Getty Images

Катар реформирует трудовое законодательство: в прошлом году государство отказалось от системы «кафала», которая накладывала на мигрантов рабские ограничения – приезжим было запрещено менять место трудоустройства и покидать страну без разрешения наемщика. Изменения прописали в законе, но на местах остались старые порядки. Например, по новым нормам с начала июня до середины сентября никто не должен работать на улице с 10 утра до половины четвертого, но на это закрывали глаза.

С начала подготовки к ЧМ в 2010 году в Катаре погибли более 6500 рабочих-мигрантов из Непала, Индии, Пакистана, Бангладеша и Шри-Ланки. Для многих поездка в страну вылилась в проблемы со здоровьем, несовместимые с нормальной жизнью и трудом. Долгое время на происходящее в Персидском заливе не обращали внимания, но в последние годы о проблеме заговорили будущие участники чемпионата мира. По ходу отбора сборные Норвегии, Нидерландов и Германии провели акции протеста против нарушений Катара в области прав человека. До ивента остался всего год, и причиненный урон уже не исправить, но будущие кейсы еще возможно предотвратить.

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