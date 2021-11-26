17 ноября 2021 года стали известны все 12 сборных из Европы, которые сыграют в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022. 26 ноября состоится жеребьевка стыков, в которых сыграет сборная России под руководством Валерия Карпина.

Кто вышел в стыковые матчи

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В стыках поучаствуют 10 команд, занявших вторые места в группах отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. К ним присоединились два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не отобрались на ЧМ напрямую и не попали в стыки со вторых мест – Австрия и Чехия.

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Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

Сборная России побеждает Словению Фото: Getty Images

Какие правила

12 сборных разыграют три места в финальном турнире чемпионата мира-2022 в Катаре. По итогам отборочного цикла команды разделили на сеянные и несеянные по следующим критериям: число набранных очков в групповом турнире, разница забитых и пропущенных, число забитых мячей, число побед, число гостевых побед, дисциплинарные баллы – предупреждения и удаления.

Во время жеребьевки в первую очередь по шести полуфиналам распределят сеянных. Они, в том числе Россия, начнут стыковые матчи дома. Затем к ним проведут жеребьевку несеянных. В полуфиналах команды сыграют между собой один матч за выход в финалы.

Хозяев полей в трех финалах тоже определят по жребию: в чашу положат шары с записками «Полуфинал 1» и «Полуфинал 2», а затем вытянут один из них, который и определит хозяина первого финала. Точно так же проведут жеребьевку остальных двух решающих матчей.

Стадион в Катаре к чемпионату мира-2022 Фото: Getty Images

С кем Россия точно не сыграет

Как видно из правил жеребьевки, команде Валерия Карпина точно не попадется в полуфинале одна из пяти сеяных команд. Кроме того, уже по традиции ФИФА разведет по разным парам сборные России и Украины. Причина: политика.

Где смотреть жеребьевку

Жеребьевка стыковых матчей к чемпионату мира-2022 традиционно пройдет в Цюрихе в штаб-квартире ФИФА. Все начнется в 19:00 по московскому времени. Трансляция жеребьевки онлайн доступна в тектовом формате на Eurosport.ru. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ», а также официальный сайт УЕФА.

Когда пройдут стыковые матчи

Стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре пройдут в марте 2022 года. Даты полуфиналов – 24 и 25 марта. Финалы запланированы на 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти в промежуток с 21 ноября по 18 декабря.

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