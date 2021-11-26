Защитник сборной России Федор Кудряшов появился на ютьюб-канале «Вышли!» и дал первое большое интервью после злополучного матча квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

О причинах поражения в Хорватии

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«На первых минутах хорваты прессинговали, хотели забить быстрый гол. Нужно было успокоить игру, но у нас не получилось. Возможно, не хватило лидеров в каждой линии, кроме вратарской – Сафонов провел один из лучших матчей в карьере. В перерыве Карпин сказал, что нельзя все время обороняться, рано или поздно может не повезти. Во втором тайме очень хотели играть, но поле не позволило. Промелькнула мысль, что хорваты не смогут комбинировать два тайма на таком поле, но они привыкли уже через 2-3 минуты и заиграли. Хорватия нас задавила, было физически тяжело играть, но Сафонов тащил все».

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О том, как случился автогол

«Перед голом почувствовал спазм в мышцах: задней, передней и икроножной. Побежал доигрывать эпизод. Не успел даже подумать, можно было оценить ситуацию, пропустить мяч, но ногу сводило, позицию занял неправильно. После подачи мяч скакнул в лужу, потом мне в ногу и в угол наших ворот. Уже после игры понял, что, возможно, стоило упасть, попросить помощь. Но Кафанов мне на это ответил, что, если бы забили из моей зоны, пока я лежал, было бы еще обиднее. Это случай, просто не повезло. Я продолжил играть, потому что замен больше не было, не хотел оставлять команду вдесятером. Доиграл до конца из-за воспитания: тренеры всегда учили меня бежать и доигрывать, пока живой. Конечно, уже не мог бежать на скорости. Примерно на 88-89-й минуте свело и вторую ногу. После гола мы заиграли, к полю как будто привыкли – хочется спросить: почему не раньше?»

Россия – Хорватия Фото: Getty Images

О поддержке команды и словах Смолова

«После игры сразу ушел в подтрибунку, кто-то из ребят подбежал, поддержал. Валерий Георгиевич подошел, тренерский штаб. Наших болельщиков было слышно перед игрой даже на фоне заполненного хорватами стадиона, но после игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить. Ушел в себя. В раздевалке никто ничего не говорил. Я, конечно, переживал, что подвел команду и страну. Но меня все поддержали. Большое значение придал словам Федора Смолов; «Тезка, все бывает. Это футбол. Нужно двигаться дальше». Знаю, что Федя меня понимал. Его ситуация была намного тяжелее. Принял душ, подошел к доктору, попросил какую-нибудь таблетку для расслабления мышц, ушел в автобус».

О сообщениях от Бердыева и разговоре с Сафоновым в самолете

Федор Кудряшов и Никола Влашич в матче Хорватия – Россия Фото: Getty Images

«Телефон включил не сразу. Нужно было разобраться в себе. Получил очень много сообщений от родных и близких, даже от малознакомых людей. Все писали теплые слова. Очень приятно было получить поддержку от комментаторов и журналистов. Запомнилось сообщение от Бердыева, в котором Курбан Бекиевич разобрал мою игру, игру команды и поддержал обоснованно. Сказал, что я провел неплохой матч, хорошо сыграл против Влашича и правого защитника хорватов. Бердыев написал впервые за 2 года. В самолете с Сафоновым говорил часа полтора. Матвей сказал, что такое бывает и нельзя замыкаться в себе. Я пошутил, что всю игру хорваты не могли его пробить, а пробил я. Матвей ответил, что, если бы мяч отскочил на 5 см ближе к центру, он смог бы его забрать. «Видишь, какой у меня идеальный удар получился!».

О реакции в интернете и извинениях перед Карпиным

«Понял, что ничего не изменится, если себя винить. Единственно, по прилете подошел к Георгиевичу, принес извинения. Карпин сказал: «Федь, все бывает, я говорил, что если только обороняются, то может случиться все, что угодно». Я решил, что нужно просто перевернуть страницу и идти дальше. Надеюсь, в марте я помогу сборной и забью уже в чужие ворота. Это моя цель – помочь команде выйти на ЧМ. Закрыл комментарии, потому что ожидал негатива, переживал за супругу и дочку. Но потом увидел, что 90% людей не злословили, а поддерживали. Сестра написала: «Ничего не читай, я за тебя все прочитала».

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