Сегодня, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей в европейской квалификации чемпионата мира-2022. Сборная России узнает, с кем сыграет за право попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Соперников ровно пять – Австрия, Чехия, Польша, Турция и Северная Македония. Со сборной Украины русских развели по политическим причинам.

19:22. Россия сыграет с Польшей! А во втором раунде – возможно, со Швецией!

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19:21. Украина! Жовто-блакитные сыграют с Шотландией в стыковых матчах. А Уэльсу досталась Австрия. Именно эти четыре сборные поборются за одно место на ЧМ-2022.

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19:20. На жеребьевке представляют команды из второй корзины. Это как раз потенциальные соперники России по первой стадии.

19:18. А-а-а-а-а! Италия и Португалия могут выйти друг на друга в стыках! Либо чемпионы Европы-2020, либо чемпионы Европы-2016 пропустят ЧМ-2022! Вот это жребий!

19:17. Россия! Русские возглавят путь Б. И во второй стадии футболисты Карпина встретятся со Швецией – но обеим сборным еще нужно преодолеть стартовую стадию.

19:16. Жеребьевка началась! Шотландия оказалась в первом шарике. Они, возможно, сыграют в финале плей-офф с Уэльсом. Но обе британские команды не знают соперника по первому матчу.

19:15. Нам напоминают, что до старта чемпионата мира-2022 осталось ровно 360 дней. Да, первенство планеты в Катаре стартует 26 ноября следующего года. Ждете?

Кубок мира по футболу, ЧМ Фото: Getty Images

19:13. Показали, что все тренеры сборных, участвующих в стыках, уже сидят на видеосвязи с Цюрихом. Есть и Валерий Карпин – ему, наверное, было тяжело отказаться и поболтать с штаб-квартирой ФИФА вместо очередного интервью в «Коммент.Шоу».

19:10. На ЧМ-2022 уже отобрались 13 сборных из 32 – это Катар, Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Голландия и Аргентина. Как думаете, среди них есть будущий чемпион мира?

19:08. Нет ничего лучше общения ведущих жеребьевки со звездами мирового футбола – такие насыщенные, фактурные, увлекательные.

19:06. К жеребьевке сейчас присоединятся Тьяго Мендеш (комментатор Александр Неценко раза четыре уверенно назвал его Тьяго Мартинш – оговорился, наверное), Лотар Маттеус и Кристиан Карамбе.

19:04. Украине, кстати, могут достаться Португалия, Шотландия, Уэльс, Италия или Швеция. Путь в Катар получится непростым. Но зачем выходить на ЧМ-2022, чтобы заранее бояться тяжелых соперников?

19:03.

КОГО ХОТИТЕ В СОПЕРНИКИ РОССИИ? Турцию Польшу Северную Македонию Австрию Чехию

19:02. Жеребьевка началась! Президент ФИФА Джанни Инфантино подключился по видеосвязи.

19:00. Да, сегодня же определят соперника сборной Украины! Жовто-блакитные – несеяные, поэтому им достанется более сильный противник, чем России. Удачи ребятам из Киева, Мариуполя, Ужгорода и других городов страны!

18:58. Как будет проходить церемония в Цюрихе? Кто еще попал в стыки? Как определят пары в штаб-квартире ФИФА? Читайте в Как будет проходить церемония в Цюрихе? Кто еще попал в стыки? Как определят пары в штаб-квартире ФИФА? Читайте в материале Eurosport.ru

18:54. Привет, я Данил Тармасинов, последим за жеребьевкой вместе. У России пять вариантов, сегодня поймем, какие шансы у команды Карпина в стартовом раунде.

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В Катаре тоже жарко – местные власти уже задержали двух репортеров из Норвегии. За что страна-организатор ЧМ-2022 мстит Скандинавии

ЧМ. Квалификация. Европа Жеребьевка стыков на чемпионат мира. С кем сыграет Россия? 7 ЧАСОВ НАЗАД