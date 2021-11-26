26 ноября в швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей в европейской квалификации чемпионата мира-2022.

12 участников разбили на три группы, в которых они проведут финалы четырех. В группах состоятся два полуфинала и финал: по их итогам определятся три победителя групп, которые поедут на ЧМ.

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Первая группа

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В нее попали Уэльс и Австрия (первая пара), а еще Шотландия и Украина (вторая пара). Победители пар встретятся в решающем матче. Кто здесь самый сильный?

КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ? Шотландия Украина Уэльс Австрия

Александр Зинченко, Украина – Северная Македония, Евро-2020 Фото: Getty Images

Вторая группа

В нее попала сборная России. Первым (возможно, не последним) соперником команды Валерия Карпина станет Польша Роберта Левандовского. Победитель этой пары встретится с лучшей командой из противостояния Швеция – Чехия. У кого самые высокие шансы на Катар-2022?

КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ? Россия Польша Швеция Чехия

Златан Ибрагимович в матче Испания – Швеция Фото: Imago

Третья группа

Жеребьевка ранила сердца многих болельщиков: либо Италия, либо Португалия точно не поедут на ЧМ. Возможно, суперкоманды зарубятся за путевку в очном матче. Итальянцам предстоит встреча с Северной Македонией, португальцам – с Турцией. Ваши мысли?

КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ? Италия Северная Македония Португалия Турция

Нападающий Криштиану Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 Португалия – Сербия Фото: Getty Images

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.

КАК ВАМ ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ДЛЯ РОССИИ? Повезло, проходимые соперники Не повезло, не пройдет

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