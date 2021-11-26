26 ноября в швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей в европейской квалификации чемпионата мира-2022.
12 участников разбили на три группы, в которых они проведут финалы четырех. В группах состоятся два полуфинала и финал: по их итогам определятся три победителя групп, которые поедут на ЧМ.
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Первая группа
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В нее попали Уэльс и Австрия (первая пара), а еще Шотландия и Украина (вторая пара). Победители пар встретятся в решающем матче. Кто здесь самый сильный?
КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ?
Александр Зинченко, Украина – Северная Македония, Евро-2020
Фото: Getty Images
Вторая группа
В нее попала сборная России. Первым (возможно, не последним) соперником команды Валерия Карпина станет Польша Роберта Левандовского. Победитель этой пары встретится с лучшей командой из противостояния Швеция – Чехия. У кого самые высокие шансы на Катар-2022?
КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ?
Златан Ибрагимович в матче Испания – Швеция
Фото: Imago
Третья группа
Жеребьевка ранила сердца многих болельщиков: либо Италия, либо Португалия точно не поедут на ЧМ. Возможно, суперкоманды зарубятся за путевку в очном матче. Итальянцам предстоит встреча с Северной Македонией, португальцам – с Турцией. Ваши мысли?
КТО ВЫЙДЕТ НА ЧМ?
Нападающий Криштиану Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 Португалия – Сербия
Фото: Getty Images
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
КАК ВАМ ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ДЛЯ РОССИИ?
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