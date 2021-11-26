Как прошли отбор
Сборная Польши попала в группу I, где ее соперниками стали Англия, Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Поляки финишировали на втором месте, уступив англичанам шесть очков и опередив Албанию только на два.
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Одни из главных героев Евро-2020, игроки Венгрии, чуть не устроили очередную сенсацию. Сначала венгры дома удержали ничью со счетом 3:3. А затем на выезде обыграли Польшу со счетом 2:1 и остановились в трех баллах от заветного второго места. Венгрия внесла значительный вклад в потерянные очки поляков. Но сборная Соузы оступалась еще дважды: оба раза в матчах с англичанами. В первой встрече поляки уступили с минимальным счетом, во второй – сыграли вничью 1:1.
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За весь отбор поляки забили 30 мячей, из них сразу 11 вкрутили футболисты, которые начинали матчи на скамейке запасных. Добавили к этому резервисты и пять ассистов. Феноменальный результат, даже с учетом, что в нынешнее время тренеры имеют право проводить по пять замен.
Роберт Левандовский, сборная Польши
Фото: Getty Images
Худшая игра выдалась против сборной Албании. Даже несмотря на то, что Польша победила с крупным счетом (4:1), игра албанцев смотрелась куда интереснее – балканцев подвела реализация. Они упустили множество моментов – несколько раз поляков серьезно выручал Войцех Шченсный. Поражение албанцев сыграло решающую роль в итоговом раскладе сил.
Лучшие игроки
Роберт Левандовский получал самые высокие оценки в сборной от WhoScored. Его средний балл – 8,8. Правда, самые высокие цифры были у форварда в матчах против скромных Андорры и Сан-Марино. Роберт получил за эти встречи солидную оценку – 9,5. Всего в отборе монстр из «Баварии» забил восемь мячей.
Следом за Робертом идет Кароль Свидерский. Его рейтинг – 7,2. Кароль забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.
Гжегож Крыховяк получил от WhoScored 6,9 – он один из лучших в сборной Польши. Полузащитник отметился двумя голами и результативной передачей.
Гжегож Крыховяк
Фото: Getty Images
В какой форме Левандовский
У Роберта отбор получился не самым ровным. У него были как удачные матчи, так и откровенно слабые. Капитан стал одним из лучших бомбардиров квалификации с восемью голами. Правда, шесть из них влетели в ворота Андорры и Сан-Марино. Из-за травмы Левандовский пропускал матч с англичанами на Уэмбли, а в заключительной встрече группового этапа Паулу Соуза предоставил ему отдых.
Роберт продолжает забивать в Лиге чемпионов и делит первую строчку с Себастьяном Алле из «Аякса». У обоих по девять мячей. В Бундеслиге у Левандовского тоже все отлично. Нападающий «Баварии» возглавляет таблицу бомбардиров: в 12 матчах поляк наколотил 14 мячей.
Кроме того, Левандовский является одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Если поляк получит награду, то подойдет к важным играм в сборной в отличном настроении.
Роберт Левандовский, «Бавария»
Фото: Getty Images
Главные открытия отбора
Кароль Свидерский дебютировал в сборной под руководством Паулу Соузы. За весь отборочный цикл 24-летний поляк пропустил лишь один матч – против сборной Венгрии в Будапеште. Закрепиться в составе Свидерскому помогли травмы партнеров: Милика и Пёнтека. Но даже после их возвращения Кароль регулярно получал игровое время. За девять матчей отбора форвард ПАОК забил четыре мяча и один раз ассистировал. Кароля можно считать одним из главных открытий нынешнего отборочного цикла.
Павел Давидович не вызывался в сборную Польши больше пяти лет и получил заветное приглашение только перед Евро-2020. Защитник итальянской «Вероны» вернулся перед самым стартом Евро, а после континентального турнира провел четыре матча в основном составе. В домашней игре с Англией Павел был одним из лучших на поле. Остаться в основе Давидовичу помог Соуза, который перешел на схему в три центральных защитника.
Каспер Казловский и Кароль Свидерский
Фото: Getty Images
Как играет команда
Польша не играет по одной и той же схеме несколько раз. Однако в последних матчах поляки активно использовали расстановку 3-5-2. Такое сочетание позволяет не допустить провалов в обороне и создать опасность впереди благодаря активности мощного объединения из Крыховяка, Свидерского и Модера.
Атака сборной Польши максимально простая. Соуза руководствуется только одним правилом при созидании – отдай мяч Левандовскому, он разберется, что с ним делать. Поэтому Роберту снова придется искать идеальный баланс между комбинированием у чужой штрафной и мощнейшей реализацией моментов.
Ориентировочный состав
Когда матч
Сборная России сыграет с поляками на своем поле. Полуфинальный стыковой матч состоится 24 марта 2022 года. Время и стадион будут известны позже. Главный тренер Валерий Карпин заявил, что хотел бы сыграть с Польшей в московских «Лужниках».
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