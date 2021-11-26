После матча с Хорватией Валерий Карпин сформулировал посыл: проблемы сборной России – не в результатах, а в менталитете. Мыслям о психологии были посвящены оба больших интервью, которые тренер раздал после Сплита. Главная мысль экс-коуча «Ростова» – играть необходимо против любого соперника.

Семь матчей сборной под руководством Карпина показали, какие качества ценит Валерий. Во-первых, идеальная Россия должна прессинговать. Во-вторых, не бояться короткого паса. В-третьих, не избегать игры на мяче и не теряться при виде статусных соперников. Игры с Польшей, Швецией и Чехией – лучшая проверка тренерских принципов.

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Валерий Карпин Фото: Getty Images

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Польша

Польша проверит Россию с точки зрения интенсивности. Команда Паулу Соузы закрыла Евро-2020 второй по PPDA, активности в игре без мяча. На первом месте разместились испанцы. Энергичное давление команда из Восточной Европы сочетает с качеством: поляки оказались пятыми на континентальном турнире по средней высоте, с которых начинали атаки (44,4 метра). Значит, защита поляков в продвинутых зонах приносила результат: игроки раньше возвращали владение и запускали атаки ближе к чужим воротам.

Еще сборная Польши зависит от Роберта Левандовского. На Евро-2020 страйкер наносил больше всех ударов в команде (4 за 90 минут) и набил больше всех xG (1,7). В национальной команде форвард «Баварии» растет как универсал. Большинство касаний страйкера на чемпионате Европы (19,3) приходилось на финальную треть, но существенная доля (14,3) аккумулировалась в средней.

Гжегож Крыховяк и Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Швеция

Швеция берет прямолинейностью. На Евро-2020 скандинавы оказались пятыми с конца по PPDA. Самый памятный пример – игра первого тура против Испании, где Янне Андерссон запер команду в своей штрафной, а в атаке положился на личные скиллы Александра Исака.

В других матчах Евро в нападении шведов царило двоевластие. Исаку помогал Эмиль Форсберг, второй игрок сборной по xG за 90 минут (0,41). Звезды «Сосьедада» и «Лейпцига» были окружены партнерами-функциями: Маркусом Бергом с присутствием в штрафной, Деяном Кулусевски с рывками, Виктором Классоном в широких позициях.

В матче с Украиной Швеция отошла от осторожного стиля и давила соперника в том числе прессингом. Андерссон построил универсальную команду, которая может быть хороша как против топов, так и против андердогов. Сборная Джордана Ларссона перестроится и по ходу игры.

Янне Андерссон Фото: Getty Images

Чехия

Игра сборной Чехии подвязана на физике. Главный игрок Ярослава Шилгавы – не Патрик Шик, а Томаш Соучек, который дарил максимум пользы на Евро-2020. Во-первых, полузащитник «Вест Хэма» закрыл турнир третьим игроком основы по Pressures (17 за 90 минут; речь о любых попытках помешать сопернику с мячом). Во-вторых, постоянно включался в штрафную (2,6 касаний в коробке за 90 минут, лучше только Шик).

Соучек олицетворяет принципы, по которым сборная Чехии работает в 2021 году. Национальная команда продолжает традиции «Славии», которая играет от прессинга на износ. Базовый принцип Шилгавы – как можно раньше вернуть мяч, резко наполнить штрафную и силой задавить соперника.

Сборная Чехии Фото: Getty Images

Еще точнее стиль российских соперников покажут цитаты:

«Польша перекрыла большинство зон для атак, остановила наши контратаки и включила высокое давление. Игра вышла сложной», – Луис Энрике после второго тура Евро-2020;

«Швеция отлично защищается и располагает быстрыми форвардами, благодаря которым создает проблемы», – тот же Энрике, сыгравший со скандинавами трижды за полгода;

«В полуфинале Евро я хотел бы сыграть с Нидерландами, а не с Чехией. Только команда Шилгавы выдержит наш уровень интенсивности», – тренер Дании Каспер Хьюлманд.

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Польша противопоставит России мощную защиту и Левандовского, Швеция – гибкость и контратаки, Чехия – мощь и интенсивность. Системы каждой из сборных-соперниц отлажены лучше, чем у Карпина – это не упрек в адрес Валерия, а факт, который усложнит выход на ЧМ-2022.

На первый взгляд, соперники России не дотягивают до Португалии и Италии. На самом же деле поляки и шведы/чехи протестируют стойкость Карпина намного лучше хорватов.

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