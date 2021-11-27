Сборная России узнала соперника по первому стыковому матчу ЧМ-2022 – 24 марта следующего года команда Валерия Карпина примет сборную Польши.

Главный тренер сборной России назвал жеребьевку «не плохой и не хорошей – нормальной». «Могло быть и хуже, и чуть-чуть лучше, но это все на бумаге. Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть», – сказал Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».

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А как отреагировали на жребий в Польше? Коуч сборной Польши Паулу Соуза высказался сдержанно – португалец заявил, что на данном этапе у каждой команды одинаковые шансы поехать в Катар.

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Мацей Рыбус и Паулу Соуза, сборная Польши Фото: Getty Images

«Наша группа очень сбалансирована. Многое зависит от игр чемпионата и еврокубков. Очень важно, чтобы все игроки прибыли на сбор. Мы можем играть на очень высоком уровне. Я всегда настроен позитивно и верю в нашу команду. В наших рядах есть лучший футболист мира, который всегда оказывает огромное влияние. Роберт Левандовский – особенный человек.

У России сменился главный тренер, и это сделало сборную лучше. У них есть хорошие игроки, но и в нашей команде тоже есть такие футболисты. У нас есть время, чтобы лучше понять наших соперников и принять оптимальные решения», – заяил Соуза в интервью Polsat Sport.

Остальные комментарии были менее дипломатичными – в Польше не скрывали радости, что в первом матче стыков на пути в Катар сыграть предстоит именно с Россией.

Одним из самых счастливых после жеребьевки был бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель.

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет настолько же больших игроков, как у нас.

Их команда находится на стадии перестройки – недавно они сменили тренера, Станислав Черчесов больше не возглавляет эту команду. В первом туре нам очень повезло.

Однако нужно помнить, что на данном этапе нет слабых команд. Россияне довольны тем, что сыграют с нами на своем стадионе. Если мы выиграем этот матч, то дальше будем играть дома», – приводит слова Энгеля Polsat Sport.

Роберт Левандовский, сборная Польши Фото: Getty Images

Пресс-атташе Польской футбольной ассоциации Якуб Квятковский заявил, что оценивает жеребьевку позитивно. Также менеджер польской сборной упомянул еще один важный фактор, который может помочь команде в матче со сборной России.

«Пока неизвестно, будут ли отменены желтые карточки в плей-офф – УЕФА будет консультироваться с ФИФА по этому вопросу. Посмотрим, какое решение будет принято. Если мы взглянем на сборную России, то эта команда лишится двух игроков – Смолова и Головина.

Это большие потери, особенно последний – отличный полузащитник. В случае с первым может быть иначе, потому что, возможно, в сборную вернется Дзюба. Хотя пока тренер Карпин его не вызывает, но все может измениться», – сказал Якуб Квятковский в эфире TVP Sport.

Бывший вице-президент Польской футбольной ассоциации и легенда национальной команды Марек Козьминьский также доволен тем, что за поездку в Катар придется спорить именно с Россией.

«Помимо спортивных вопросов будут и политические – наши страны связывают не лучшие отношения. Нашим футболистам предстоит жаркий, сложный выездной матч. Жалко, что мы не сыграем в Варшаве – тогда шансы были бы выше на пять или десять процентов. Что ж, я думаю, что жребий мог быть намного хуже – как, например, для итальянцев», – сказал Козьминьский.

Войцех Шченсный, сборная Польши Фото: Getty Images

Бывший президент Польской футбольной ассоциации Збигнев Бонек загадочно прокомментировал жеребьевку стоковых матчей ЧМ-2022. «Счастье в несчастье... Держим пальцы скрещенными и Forza, Польша!», – написал Бонек в твиттере.

Позже легенда польского футбола расшифровал послание – он считает, что неудача в матче с Венгрией и попадание в стыки компенсировались удачной жеребьевкой. Более того, Бонев уже готовится к домашнему матчу со Швецией или Чехией.

«Эта жеребьевка исправила ошибки, которые мы допустили в матче с Венгрией. Мы будем играть в таком полуфинале, который дает нам полное право мечтать о поездке на ЧМ. Конечно, всего лишь в теории, но все могло быть еще хуже, если бы мы оказались на месте Турции или Северной Македонии, которые сыграют в плей-офф с Португалией и Италией.

Еще есть время. На жеребьевку надо смотреть с оптимизмом – прежде всего с психологической точки зрения. Ведь в случае победы мы сыграем решающий матч дома. Безусловно, это важный момент в борьбе за путевку в Катар. Хочу еще раз подчеркнуть, что жеребьевка слегка прикрыла негативные последствия матча с Венгрией, потому что все могло быть намного, намного хуже.

«Есть такая пословица: «Индюк тоже думал...». Пока давайте сосредоточимся на первой игре, зная, что вторую сыграем дома. Это самое главное. А кто будет нашим соперником в финале – уже не имеет значения», – сказал Бонек.

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Источники: Polsat Sport, TVP Sport

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