Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с футболистами национальной команды. К Карпину в один из московских отелей прилетели 14 игроков – вратари Матвей Сафонов и Илья Лантратов, защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Терехов, полузащитники Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Данил Глебов, Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов, а также форварды Антон Заболотный и Федор Смолов.

«Нам надо было встретиться, мы встретились. Поговорили и про Хорватию, и про Польшу. Потом собрать их будет трудно, поедут в отпуск, полетят на сборы в разные страны. Ничего не забудется, (о чем) говорили. Они поедут на сборы с теми мыслями, о которых мы сегодня говорили», – ответил главный тренер репортерам.

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На встрече не было ни одного футболиста «Зенита». Карпин пояснил журналистам, что игроки питерского клуба должны были присоединиться к остальному костяку сборной, но не вылетели из Санкт-Петербурга из-за погодных условий. «Должны были вылететь, но не смогли», – добавил Валерий.

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