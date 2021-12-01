Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ не исключает, что нынешний главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, приведший французов к серебру Евро-2016 и золоту ЧМ-2018, может покинуть команду после чемпионата мира в Катаре. В случае его ухода федерация обратится к Зинедину Зидану. Контракт Дешама действует до конца ЧМ-2022. Зидан остается без работы с мая 2021 года.

«Представим, что Дидье скажет мне, что уходит или не хочет продолжать. Очевидно, что тогда на ум придет имя Зидана, если он на этот момент будет свободен. Мы только что прошли квалификацию на чемпионат мира, поэтому сейчас не время говорить о преемственности», – сказал Ле Грэ.

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