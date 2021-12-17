Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что невыход команды на чемпионат мира не станет катастрофой.
– Непопадание на чемпионат мира – это катастрофа?
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– Ну нет, что значит «катастрофа»? Катастрофа – это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа – когда люди умирают. То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира – это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов, – сказал Карпин.
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В стыковых матчах Россия сыграет с Польшей. Победитель выйдет либо на Чехию, либо на Швецию. Почему эти соперники очень серьезные?
А еще Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций. Соперников России можно узнать здесь.
Источник – Афиша Daily
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