Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.

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Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал Дзюба.

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Артем Дзюба отказался от игры за сборную России под новым руководством. Без нападающего «Зенита» команда показала плохую игру, не прошла отбор в Катар и загремела в стыковые матчи. Он весной вернется героем?

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