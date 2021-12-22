Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.
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Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал Дзюба.
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