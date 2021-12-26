Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от возможного матча с Португалией в стыках чемпионата мира.
«Я поговорил с Роналду, и мы немного посмеялись над возможным матчем плей-офф Португалия – Италия. Посмотрим, что будет на поле, но он знает, что мы надерем ему зад», – сказал Бонуччи.
Кого нужно победить Италии и Португалии, чтобы встретиться? Жеребьевка стыковых матчей – здесь.
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Источник: La Gazzetta Dello Sport.
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