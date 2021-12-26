Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от возможного матча с Португалией в стыках чемпионата мира.

«Я поговорил с Роналду, и мы немного посмеялись над возможным матчем плей-офф Португалия – Италия. Посмотрим, что будет на поле, но он знает, что мы надерем ему зад», – сказал Бонуччи.

Ad

Футбол Роналду и Левандовский вошли в символическую сборную Европы-2021 4 ЧАСА НАЗАД

Источник: La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Англии Кто самый дорогой в АПЛ? Криш – даже не в топ-50 24/12/2021 В 12:56