Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от возможного матча с Португалией в стыках чемпионата мира.
«Я поговорил с Роналду, и мы немного посмеялись над возможным матчем плей-офф Португалия – Италия. Посмотрим, что будет на поле, но он знает, что мы надерем ему зад», – сказал Бонуччи.
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Кого нужно победить Италии и Португалии, чтобы встретиться? Жеребьевка стыковых матчей – здесь.
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Источник: La Gazzetta Dello Sport.
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