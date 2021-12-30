Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против идеи ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это в корне плохая идея.

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По моим данным, около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года», – выразил свою позицию Чеферин.

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