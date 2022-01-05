Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем состоянии после перенесенного сердечного приступа на Евро-2020 и поделился карьерными планами.
«Ну, я хочу играть в футбол. Нет причин не делать этого. Именно поэтому я чувствую, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Я хочу снова играть в футбол. Мое сердце было проверено всеми возможными способами, и тех пор не было никаких проблем. Врачи сказали, что все в порядке. Так что ситуация стабильная, и я понимаю это как зеленый свет для возвращения в футбол.
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Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Эта мысль занимала мою голову всегда. И если все пойдет как надо, то, конечно, я надеюсь, что мне это удастся. Включат ли меня в заявку на турнир – это одно дело. Совсем другое – понять, как вообще вернуться в футбол. Но мысль о выступлении на ЧМ – моя мечта. Мне по силам вернуться», – сказал Кристиан Эриксен в интервью DR Sporten
Чемпионат Швейцарии
Эриксен тренируется в Швейцарии. Вы точно не знаете этот клуб
В середине декабря «Интер» объявил о расторжении контракта с Кристианом Эриксеном – ему нельзя играть в Серии А из-за кардиостимулятора.
Сейчас Эриксен продолжает поиски нового клуба и тренируется в Швейцарии. Вы точно не знаете этот клуб.
Произошедшее с Кристианом в матче Дания – Финляндия потрясло весь мир. Кардиолог объяснил Eurosport.ru, что было с датчанином.
Источник: DR Sporten
Чемпионат Италии
«Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном
Чемпионат Италии
Эриксен близок к расторжению контракта с «Интером»
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