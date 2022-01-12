Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона выступил против проведения ЧМ-2022 в Катаре и заявил, что не будет смотреть турнир.

«Честно говоря, меня не особо волнует следующий чемпионат мира. Для меня он не является настоящим чемпионатом мира. В последние десятилетия множество крупных мероприятий, таких как Олимпиада или ЧМ, проходили в развивающихся странах – например, в России или Китае.

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«Но Катар – это не футбольная страна. Я не против проведения чемпионата мира в стране, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как это было в ЮАР или в США в 1990-е. Теперь футбол – самый популярный женский вид спорта в США, а из ЮАР приезжает много мигрантов. В этих странах у футбола есть большой потенциал для развития.

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Но в Катаре такого потенциала нет. Там ничего нет. Думаю, дело только в деньгах. Речь идет только о деньгах, а то, как они обращались с людьми, которые строили стадионы, это ужасно. Погибли тысячи людей. И все же мы будем радоваться этому чемпионату мира. Лично я не буду его смотреть. Я понимаю, что футбол – это бизнес. Но также я думал, что футбол – единственное место, где каждый может получить шанс.

И я по-прежнему считаю, что молодые игроки могут расти в очень бедных районах – большинство будущих топ-игроков родом именно оттуда. И они становятся профессиональными футболистами, получают шанс спасти себя и свою семью, это здорово. А если ты хорош, то ты просто хорош. Это меритократия – если ты лучше любого другого, ты пробьешься наверх, и это честно.

Но если меритократия и потенциал являются сущностью футбола, то еще более удивительно, что мы организовываем чемпионат мира в Катаре и люди действительно голосуют за это», – сказал Кантона.

Источник: Daily Mail

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