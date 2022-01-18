Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от ФИФА.

Футболиста отметили за мировой рекорд по голам за национальную команду. 1 сентября в матче с Ирландией он побил достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей. После вручения награды Роналду взял ответное слово.

Ad

«Это мечта для меня. Прежде всего, я должен сказать спасибо моим партнерам по сборной Португалии, с которыми я играл в последние 20 лет. Рекорд составлял 109 голов, верно? Получается, я улучшил его на шесть мячей. Очень этим горжусь. Эту особую награду вручает ФИФА – организация, которую я очень уважаю. Также я должен поблагодарить свою семью – скоро я снова стану отцом. Меня переполняет гордость: здорово быть лучшим бомбардиром всех времен.

Футбол Тренер сборной Португалии не включил Роналду в топ-3 игроков года 4 ЧАСА НАЗАД

«У меня все еще есть страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, то полон мотивации даже на тренировке. Скоро мне исполнится 37, но чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и люблю эту игру со всей страстью. Я хочу продолжать играть и надеюсь делать это еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется», – сказал Роналду.

Позже Криштиану Роналду высказался о награде The Best от ФИФА в инстаграме.

«Получение специальной награды ФИФА – огромная честь и привилегия. Тот факт, что столь авторитетная организация признала меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА, является для меня вершиной индивидуальных достижений ради моей любимой страны.

Теперь я должен превратить эту награду в дополнительное топливо и мотивацию для достижения всех целей в «МЮ» в этом сезоне, а также в предстоящих стыковых матчах сборной в марте, чтобы Португалия смогла принять участие в ЧМ-2022 в Катаре, а мы все вместе продолжили писать эту удивительную историю.

И последнее, но не менее важное: особым словом хочу отметить всех потрясающих игроков, которые представляли Португалию вместе со мной на протяжении последних двух десятилетий. А также всех игроков других сборных, с которыми мне приходилось встречаться по всему миру. Ваш талант, ваш профессионализм и ваше мастерство всегда помогали мне становиться лучше. Спасибо!» – написал Роналду.

Чемпионат Англии Рангник объяснил, почему Роналду не попал в заявку на матч с «Виллой» 15/01/2022 В 19:11