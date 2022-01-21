Главный тренер сборной России Валерий Карпин и солист группы «Би-2» Егор Бортник, выступающий под псевдонимом Лева Би-2, провели встречу в Испании.

Об этом Карпин рассказал в инстаграме, выложив снимок, на котором они вдвоем стоят на воротах в окружении трех собак, две из которых несколько излишне увлечены друг другом.

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«Имели мы вас всех с вашими фотографиями, думают они. Спасибо за офигенный вечер, Лева Би-2. Не всегда же говорить только про футбол», – подписал изображение Карпин, снабдив пост кучей смайликов.

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