Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши.

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта, сообщается в телеграм-канале vZbirna. По информации источника, зарплата 45-летнего коуча составит 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальную сумму – спонсоры.

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Теперь Шевченко осталось решить некоторые финансовые нюансы с расторжением контракта с «Дженоа». После этого последует официальное объявление о приходе украинского тренера в сборную Польши. Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе.

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Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.

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