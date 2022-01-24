Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«Это глупость – иначе не назвать. Должен признать, в этом есть доля и моей вины: сразу после избрания на пост президента ФИФА, во время первого срока, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди из моего окружения сказали, что это неправильно.

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Нынешний календарь уже перегружен. На таких турнирах должны играть только лучшие, но они уже перегружены матчами континентальных и национальных соревнований. Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Чемпионат мира раз в 2 года – это идиотизм. Невозможно, очень плохо для футбола», – сказал Блаттер.

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Источник: Europe 1

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