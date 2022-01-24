Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, проходящий по делу о коррупции, дал большое интервью, в котором рассказал, как Катар получил ЧМ-2022, а заодно прошелся по своему преемнику Джанни Инфантино.

О том, как убрали его и Платини

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«Как эти платежи внезапно попали в руки швейцарскому прокурору, который затем начал расследование? Когда все произошло, уже разворачивалась борьба за президентский пост ФИФА. Когда Платини говорит, что Швейцария его уволила, это правда. Швейцария уволила и меня – в еще более худшей манере: меня просто пригвоздили к позорному столбу. Людей, причастных ко всему этому, следовало бы посадить в особую тюрьме. Выгонять так Платини было подло. Кто-то хотел убрать Платини и занять его место. Джанни Инфантино участвовал в этом маневре.

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У нас бы наконец-то появился президент-футболист. При нем ФИФА была бы больше про футбол, было бы меньше политики. Это было бы хорошо. И он бы уважительно относился к своему предшественнику».

Об Инфантино

«Он не выполняет свою работу должным образом. Он возглавил ФИФА через мутные схемы, уволил 80 человек, включая 30 директоров. Он хочет покинуть Цюрих, он уже переехал в Катар. Но ведь Цюрих – это штаб-квартира ФИФА. Если бы мы могли переговорить, я бы заставил его прийти в себя.

2007 год: Йозеф Блаттер, Мишель Платини, Джанни Инфантино Фото: Getty Images

Я организовал четыре или пять чемпионатов мира, но никогда не задумывался о том, чтобы переселиться в столицу страны, которая организует ЧМ. Место президента ФИФА там, где находится штаб-квартира организации. А это Цюрих. Зачем он отдает себя в руки организаторов ЧМ?

ФИФА могла бы объединить людей в период пандемии. Вместо этого он просто разбрасывается идеями направо и налево. Мы не объединяем людей, а разъединяем их. Дело в отсутствии глобального профессионального видения, которым обязан обладать глава ФИФА. Это не просто уголок в Цюрихе или Катаре. Это весь мир. В нынешнем президенте я этого не вижу. Должен сказать, он не очень хороший президент».

О том, как Катар получил ЧМ

«Я могу только повторить слова из двух моих книг. Мишель Платини позвонил мне и сказал все по-честному. Я ничего не сочиняю. Я писал об этом и повторил это швейцарскому суду и дважды французскому. К сожалению, я не записывал свои телефонные разговоры. Платини сказал, что был приглашен на обед в Елисейский дворец, где встретился с президентом Николя Саркози и эмиром Катара. Они вежливо поинтересовались, не мог бы он поддержать Катар. Я спросил: «Они смеют тебя заставлять?» Он ответил: «Нет, мне рекомендовали так сделать». Он спросил, что бы я сделал, если бы мой президент попросил меня о таком поступке.

Но в Швейцарии нет президента, так что такой вопрос не стоял. Я был в шоке, не мог поверить. Потом наступило голосование. После первого голосования (за ЧМ-2018 – Eurosport.ru) мы должны были незамедлительно назвать результаты. Это могло повлиять на результаты второго. В первом победила Россия. Если бы она не обошла Англию и совместную заявку Испании и Португалии, эти три страны, возможно, проголосовали бы во втором голосовании по-другому. Но мы этого уже узнаем».

Зепп Блаттер находится под следствием по делу о мошенничестве вместе с Мишелем Платини – прокуратура Швейцарии завершила расследование и предъявила бывшим президентам ФИФА и УЕФА обвинения

Источник: Europe 1

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