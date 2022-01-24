Раскрыты детали возможного соглашения между сборной Польши и украинским коучем Андреем Шевченко, который является кандидатом на пост главного тренера команды.

«Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль будущий тренер продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса. Старт турнира – в июне 2022 года.

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Польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. С польской стороны Цезарий Кулеша хочет видеть в тренерском штабе Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако, по имеющейся информации, Пищек склонен принять предложение футбольного союза, только если «Кадру» возглавит Адам Навалка», – цитирует meta-ratings.com.ua польский источник, знакомый с информацией.

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