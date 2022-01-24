Раскрыты детали возможного соглашения между сборной Польши и украинским коучем Андреем Шевченко, который является кандидатом на пост главного тренера команды.
«Глава польского футбольного союза в ходе переговоров с Шевченко акцентировал внимание на том, что даже в случае неудачи в матче плей-офф ЧМ-2022 против сборной России и невыхода поляков на мундиаль будущий тренер продолжит работать с национальной командой и будет ею руководить в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса. Старт турнира – в июне 2022 года.
Ad
Польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. С польской стороны Цезарий Кулеша хочет видеть в тренерском штабе Ежи Дудека и Лукаща Пищека. Последний подтвердил желание польского союза видеть его в тренерском штабе сборной, однако, по имеющейся информации, Пищек склонен принять предложение футбольного союза, только если «Кадру» возглавит Адам Навалка», – цитирует meta-ratings.com.ua польский источник, знакомый с информацией.
Кубок Италии
Шевченко прокомментировал слухи об увольнении из «Дженоа»
Россия и Польша сыграют в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Матч запланирован на 24 марта.
«Дженоа» уволил Шевченко, но не выдал тренеру неустойку и продолжит платить зарплату. В Италии это обычное дело.
В увольнении из «Дженоа» есть немалая доля вины самого Шевченко. Его приход изначально был ошибкой.
Источник: meta-ratings.com.ua.
Чемпионат Италии
Шевченко установил антирекорд «Дженоа» в Серии А
Чемпионат Италии
Шевченко прокомментировал 1-ю победу с «Дженоа»
Реклама
Ad
Реклама
Ad