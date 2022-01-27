Кажется, что это было давно, и в жизни Марио Балотелли произошло достаточно, чтобы забыть о том жарком дне в Карсон-Сити, когда он просто ради забавы попытался забить «Лос-Анджелес Гэлакси» после рулетки и удара пяткой. Бало промазал, но свист не вызвал коллективного разочарования по поводу промаха. Марио проявил неуважение к соперникам, демонстрируя непреодолимое чувство скуки от предсезонного товарищеского матча за «Манчестер Сити» и чувствуя, что нужно взбодриться после получаса игры, в которой единственный мяч был забит с пенальти.

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Роберто Манчини заменил Балотелли за такую дерзость, коуч и футболист спорили в технической зоне. Турецкий тренер Серген Ялчин, который работал экспертом ESPN, назвал форварда безмозглым. Вероятно, кто-то напомнил об этом Балотелли, когда «Адана Демирспор» в сентябре играла с «Бешикташем», который возглавляет Ялчин. За полчаса до конца игры Марио заменил Бенджамина Стамбули, а спустя 12 минут лупанул издали и вонзил мяч прямо в девятку. Балотелли подбежал к скамейке хозяев и показал Ялчину, что мозги у него все же имеются. А в конце встречи Балотелли сделал ассист и помог команде избежать поражения.

Чемпионат Турции Манчини вызовет Балотелли в сборную Италии 22/01/2022 В 16:12

Марио Балотелли Фото: Getty Images

Манчини никогда не забывал о существовании Балотелли и не разочаровывался в игроке. Когда Роберто возглавил сборную Италии в 2018 году, никого не удивило, что он вызвал Бало в национальную команду на первые товарищеские матчи против Франции и Саудовской Аравии. Балотелли попал в состав заслуженно: это случилось после того, как он забил 26 мячей в 38 играх за «Ниццу». Но вскоре Бало растерял форму и не смог вернуться на топ-уровень. Люсьен Фавр ушел в дортмундскую «Боруссию», а его преемник в «Ницце», Патрик Виейра, так и не нашел с Марио общий язык.

За последующие три года Балотелли сменил четыре клуба. Возвращение в «Брешиа» было испорчено вылетом из Серии А, расистскими оскорблениями в Вероне, а также ссорами с фанатами и владельцем Массимо Челлино. Марио находился в статусе свободного агента четыре месяца, пока старые знакомые из «Милана» не пригласили его в «Монцу». Впрочем, проект Сильвио Берлускони так и не вышел в высший дивизион.

Следующим этапом стал новичок турецкой Суперлиги «Адана Демирспор». Клуб хотел подписать звезду, чтобы не отличаться от конкурентов из чемпионата: практически в каждой команде Турции можно обнаружить некогда крутого игрока. Подписание Балотелли точно помогло «Адане»: футболист забил восемь мячей и отдал три ассиста в 19 встречах, а клуб идет четвертым, опережая все стамбульские гранды.

Марио Балотелли, «Адана Демирспор» Фото: Getty Images

Главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла ценит Балотелли и считает, что итальянский форвард максимально старается: «У него экстраординарные технические способности. Тренировать Марио одно удовольствие. Он хороший парень. Бывают моменты, когда он выключается из процесса, но он кажется мне мотивированным, и я не думаю, что он был когда-либо так сосредоточен на своей карьере, как сейчас». Монтелла утверждает, что Марио полон решимости вернуться в сборную Италии. Коуч уверен, Бало настолько хочет снова стать частью «скуадры адзурры», что готов пройти пешком от Аданы до Коверчано, если Манчини снова ему позвонит.

24 января сборная Италии в составе 35 человек отправилась на четырехдневный тренировочный сбор перед мартовскими стыковыми матчами ЧМ-2022 против Северной Македонии. Команду пополнили новые лица: вратарь «Кремонезе» Марко Карнесекки, защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини и три полузащитника Самуэле Риччи из «Эмполи», Давиде Фраттези из «Сассуоло» и Николо Фаджоли из «Кремонезе». В состав попал и Балотелли, на которого обратили внимание впервые за почти четыре года.

Мнения по поводу приглашения Марио разделились. По мнению одних, Манчини заслуживает доверия после неожиданной победой на Евро. Другие считают, что такое решение попахивает отчаянием: в нынешнем сезоне Балотелли забил только шесть мячей с игры (еще 2 – с пенальти). Маноло Габбьядини из «Сампдории» отличился столько же раз, а Маттиа Дестро из «Дженоа» вонзил на два гола больше, но этих парней тренер проигнорировал. Как и Кельвина Йебоа, который наколотил 14 банок за «Штурм», после чего перешел в «Дженоа».

Роберто Манчини и Марио Балотелли Фото: Getty Images

В данный момент у Манчини другие задумки: коуч хочет попробовать Балотелли и Жоао Педро из «Кальяри», который получил итальянский паспорт, так как Бразилия игнорировала его успехи. Педро – один из самых результативных бразильцев в топ-5 лигах Европы (10 мячей), уже в марте у него появится шанс дебютировать за Италию в официальном матче.

Шум вокруг возвращения Балотелли может оказаться шумом на пустом месте. Если Иммобиле будет в форме, Манчини предпочтет его, а первой заменой станет один из форвардов «Сассуоло», так как Белотти серьезно травмирован. Вызов Балотелли может быть просто разовой акцией, красивым жестом Манчини. Станет ли это полноценным возвращением, зависит только от Марио и его подхода.

Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден еще в 10-летнем возрасте раскритиковал Балотелли . Все по делу!

Оригинал текста: The Athletic.

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