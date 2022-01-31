Сборная Польши объявила имя нового главного тренера – им стал Чеслав Михневич, ранее работавший в «Легии».
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что контракт с коучем рассчитан до конца 2022 года. Однако при определенных условиях сотрудничество может быть продлено – в соглашение включена соответствующая опция.
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«Я считаю, что это лучший выбор перед лицом предстоящих вызовов. Думаем только о миссии в Москве!» – написал Кулеша в твиттере.
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Чеслав Михневич находился без работы с 25 октября 2021 года – руководство «Легии» отправило коуча в отставку из-за плохих результатов. Сборная Польши лишилась тренера в декабре 2021-го: Паулу Соуза расторг соглашение с Польским футбольным союзом и даже выплатил неустойку 300 тысяч евро, чтобы возглавить «Фламенго».
Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.
В сентябре 2021-го Михневич вместе с «Легией» обыграл «Спартак» в Москве и отпраздновал это ярким перфомансом на пресс-конференции. Коуч использовал метод Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что сборную Польши возглавит Андрей Шевченко – даже называлась предполагаемая зарплата украинского тренера.
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