Сборная Польши объявила имя нового главного тренера – им стал Чеслав Михневич, ранее работавший в «Легии».

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что контракт с коучем рассчитан до конца 2022 года. Однако при определенных условиях сотрудничество может быть продлено – в соглашение включена соответствующая опция.

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«Я считаю, что это лучший выбор перед лицом предстоящих вызовов. Думаем только о миссии в Москве!» – написал Кулеша в твиттере.

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Чеслав Михневич находился без работы с 25 октября 2021 года – руководство «Легии» отправило коуча в отставку из-за плохих результатов. Сборная Польши лишилась тренера в декабре 2021-го: Паулу Соуза расторг соглашение с Польским футбольным союзом и даже выплатил неустойку 300 тысяч евро, чтобы возглавить «Фламенго».

Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.

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