Пресс-служба сборной России вызвала представителей национальной команды Польши на дуэль по игре Wordle в твиттере. Цель Wordle – угадать задуманное слово из пяти букв. Игроку дают шесть попыток, во время партии возникают подсказки, которые помогают определиться, есть ли буква в слове и на верном ли месте она стоит.

«Привет! Давайте сыграем в Wordle. Мы будем первыми», – написал аккаунт сборной России и начал со слова Fomin. Первая буква подсветилась зеленым цветом – это означает, что она стоит на том же месте в загаданном слове. Буква I – желтая, значит, она тоже присутствует в задумке, но в другом месте.

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«Привет, сборная России! Погнали!» – ответили поляки и предложили слово Rybus (желтым окрасилась Y), на что российская сторона отреагировала словом match (желтым подсветилась буква T).

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Твиттер сборной Польши предложил слово fight. «Может, это о нашем матче?» – задались вопросом польские смм-щики. Сразу две первые буквы окрасились зеленым, а третья – в желтый.

«Да! Я думаю, мы закончим», – ответили из России и дописали слово final, после чего поляки угадали задуманное слово. «Легко! 50 дней до игры!» – написали будущие соперники сборной России, которые уложились в шесть попыток.

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