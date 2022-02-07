Вратарь сборной Польши Войцеx Шченсный встретился с тренером национальной команды Чеславом Михневичем.
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил имя нового коуча национальной команды 31 января. Спустя неделю после назначения Михневич встретился с вратарем польской сборной Войцеxом Шченсным.
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Вместе они разработали тактику команды – вероятно, для стыкового матча в отборе на ЧМ-2022 в Катаре против сборной России. Тактика Михневича и Шченсного оказалась незамысловатой: припарковать автобус у своих ворот с Робертом Левандовским впереди.
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Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.
Что известно про нового тренера сборной Польши? Например, о причине отставке из «Легии» можно прочесть здесь.
В сентябре 2021-го Михневич вместе с «Легией» обыграл «Спартак» в Москве и отпраздновал это ярким перфомансом на пресс-конференции. Коуч использовал метод Станислава Черчесова.
Ранее сообщалось, что сборную Польши возглавит Андрей Шевченко – даже называлась предполагаемая зарплата украинского тренера.
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