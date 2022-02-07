Вратарь сборной Польши Войцеx Шченсный встретился с тренером национальной команды Чеславом Михневичем.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил имя нового коуча национальной команды 31 января. Спустя неделю после назначения Михневич встретился с вратарем польской сборной Войцеxом Шченсным.

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Вместе они разработали тактику команды – вероятно, для стыкового матча в отборе на ЧМ-2022 в Катаре против сборной России. Тактика Михневича и Шченсного оказалась незамысловатой: припарковать автобус у своих ворот с Робертом Левандовским впереди.

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Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.

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