Член оргкомитета ЧМ-2022 Паола Шитекат сбежала из Дохи после изнасилования и обвинений во внебрачном сексе. Мужчина, которого 28-летняя девушка считала другом, проник в квартиру посреди ночи – в Дохе многие люди оставляют двери незапертыми. Она сфотографировала синяки в доказательство того, что с ней произошло, а затем отправилась в отель, опасаясь возвращения нападавшего.
Потом Шитекат съездила за медицинской справкой и пришла в полицию Катара, чтобы сообщить об инциденте. Она подписала заявление на арабском языке и сообщила подробности, а через несколько часов ей позвонили и срочно вызвали в отделение.
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«Я озадаченно спросила, нужно ли женщине, которая только что подверглась нападению, идти в отделение полиции одной в поздний час. Он ответил, что, если я не пойду, моя жалоба будет отклонена. Когда я приехала в участок, сотрудники полиции поставили нападавшего передо мной», – рассказала Шитекат.
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Злоумышленник утверждал, что у пары были отношения, и полиция потребовала от Шитекат передать телефон, чтобы доказать обратное. Она отметила, что с этого момента все расследование было сосредоточено вокруг внебрачной связи. В Катаре это обвинение может предусматривать до семи лет лишения свободы и 100 ударов плетью.
Ожидается, что в следующем месяце ей вынесут приговор, но девушка уже вернулась в Мексику, нападавший был оправдан, потому что, как сказали в полиции, «не было камер, направленных прямо на дверь квартиры, поэтому не было возможности проверить, произошло ли нападение».
Чемпионат мира-2022 ФИФА в Катаре пройдет на костях. Рабочие строят стадионы для турнира сборных и уезжают инвалидами.
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Источник: Julio Astillero.
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