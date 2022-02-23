Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как официальные лица Северной Кореи пытались убедить его подтасовать жеребьевку чемпионата мира 2010 года (корейцы в итоге попали к Бразилии, Португалии и Кот-д’Ивуару и проиграли все 3 встречи).

«Представители КНДР знали, что я был членом футбольного комитета ФИФА. Они сказали: «Пожалуйста, помогите нам?». «Конечно, я могу помочь вам, если смогу», – сказал я. Я думал, им нужны мячи, бутсы или что-то в этом роде. Они заявили: «Мы хотим получить простой жребий». Они хотели помощь с жеребьевкой.

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Конечно, я сказал: «Вы действительно имеете в виду то, что я думаю? Я не могу этого сделать. Никто не может этого сделать. Это абсолютно невозможно, преступно даже пытаться это делать». Но они не верили мне. Удивительно, что они выглядели так, будто не верят, что я не могу этого сделать – они были уверены, что я просто не хочу. Очень странно», – рассказал Эрикссон.

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Источник: Daily Mail.

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