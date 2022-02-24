Сборные Польши, Швеции и Чехии выпустили совместное заявление, в котором заявили об отказе приезжать в Россию на стыки ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине.
Футбольные федерации трех стран призвали ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.
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«Исходя из текущего развития конфликта между Россией и Украиной, включая ситуацию с безопасностью, Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России.
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Все участники данного соглашения не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от ФИФА и УЕФА незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф», – говорится в заявлении.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже прокомментировал возможный перенос стыковых матчей ЧМ-2022 из России.
«Мы обязаны серьезно рассмотреть этот вопрос и проанализировать его. Мы рассмотрим его в срочном порядке. Мы надеемся, что ситуация разрешится задолго до первого матча, который состоится через месяц», – приводит слова Инфантино журналист BBC Sport Саймон Стоун.
Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.
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