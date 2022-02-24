Сборные Польши, Швеции и Чехии выпустили совместное заявление, в котором заявили об отказе приезжать в Россию на стыки ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине.

Футбольные федерации трех стран призвали ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.

Ad

«Исходя из текущего развития конфликта между Россией и Украиной, включая ситуацию с безопасностью, Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России.

Чемпионат России Дивеев рассказал, в чем Дзюба лучше Лукаку 10/02/2022 В 04:46

Все участники данного соглашения не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от ФИФА и УЕФА незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф», – говорится в заявлении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже прокомментировал возможный перенос стыковых матчей ЧМ-2022 из России.

«Мы обязаны серьезно рассмотреть этот вопрос и проанализировать его. Мы рассмотрим его в срочном порядке. Мы надеемся, что ситуация разрешится задолго до первого матча, который состоится через месяц», – приводит слова Инфантино журналист BBC Sport Саймон Стоун.

Сборная Польши – соперник России по стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. Команды сыграют 24 марта в Москве. Победитель этой игры встретится с победителем матча Швеция – Чехия 29 марта.

ЧМ. Квалификация. Европа Автобус + Левандовский. Польша показала тактику на матч с Россией 07/02/2022 В 20:15