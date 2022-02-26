Сборная Польши по футболу отказалась играть с командой России в стыковом матче за право выйти на чемпионат мира-2022. Об этом в твиттере сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
«Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша.
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Матч сборных России и Польши запланирован на 24 марта. Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии заявляли об отказе играть стыки в России – матч команды Карпина с поляками должен был пройти в Москве.
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