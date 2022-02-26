Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть возможный стыковой матч против России – независимо от того, где будет проходить игра. Федеральный совет также призывает ФИФА отменить мартовские встречи плей-офф, в которых участвует Россия.

«Сложно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», – заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

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Напомним, что по первоначальному плану Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта. Швеция встретится с Чехией на Friends Arena в тот же день. В случае победы России Швеция или Чехия должны были встретиться с ней в Москве 29 марта. Ранее от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022 Польша отказалась.

ЧМ. Квалификация. Европа Польша отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ 8 ЧАСОВ НАЗАД

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ЧМ. Квалификация. Европа Польша, Швеция и Чехия отказались играть стыки ЧМ-2022 в России ВЧЕРА В 18:57