Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть возможный стыковой матч против России – независимо от того, где будет проходить игра. Федеральный совет также призывает ФИФА отменить мартовские встречи плей-офф, в которых участвует Россия.
«Сложно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», – заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.
Ad
Напомним, что по первоначальному плану Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта. Швеция встретится с Чехией на Friends Arena в тот же день. В случае победы России Швеция или Чехия должны были встретиться с ней в Москве 29 марта. Ранее от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022 Польша отказалась.
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией стыковой матч за выход на ЧМ-2022
Член оргкомитета ЧМ-2022 сбежала из Катара. Ее изнасиловали и хотели посадить за внебрачный секс
Источник: сайт Федерации футбола Швеции.
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша, Швеция и Чехия отказались играть стыки ЧМ-2022 в России
ЧМ. Квалификация. Европа
Эрикссон рассказал, как в КНДР его просили подтасовать жеребьевку ЧМ
Реклама
Ad
Реклама
Ad